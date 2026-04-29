Adiós a las manchas de vino y sangría: el truco definitivo

Cuando estás en un evento importante y te manchas con una copa de vino, lo primero que se te viene a la mente es... ¿Y ahora cómo voy a conseguir quitar la mancha para no tener que tirar la prenda?

La manera más eficaz sin duda es tratar de eliminar la mancha al momento, pero siendo realistas, no siempre es posible hacerlo. Por eso te enseñamos la mejor manera de erradicarla una vez haya pasado la resaca.

Cómo quitar manchas de vino o sangría

Lo primero que debemos hacer es colocar la prenda en un barreño o recipiente, asegurándonos de que la zona donde se encuentra la mancha está en el centro. Este paso es importante, ya que nos permitirá trabajar de forma cómoda y precisa sobre la parte afectada de la tela. De este modo, será mucho más sencillo aplicar el producto directamente sobre ella, evitando que se desperdicie parte del producto en otras partes de la prenda y favoreciendo que actúe de manera más eficaz.

Una vez tengamos la prenda bien colocada en el recipiente, debemos echar el percarbonato en polvo directamente sobre la mancha. Es recomendable cubrir bien toda la zona afectada, ya que de esta manera el producto puede actuar de forma uniforme y eficaz sobre la mancha.

¿Qué es el percarbonato en polvo?

El percarbonato de sodio es un producto natural efectivo para la limpieza de la ropa que no daña las prendas ni altera el color de la prenda. Además, de ser efectivo, es una opción muy práctica, porque muchas personas lo suelen tener de manera habitual en casa y puede utilizarse fácilmente en este tipo de tratamientos previos al lavado.

Después, debemos echar agua caliente directamente sobre la mancha y el percarbonato. El agua caliente ayuda a activar el producto y facilita que penetre mejor en las fibras del tejido, favoreciendo así la erradicación de la mancha. Si la mancha lleva tiempo, deja la prenda reposar en el agua caliente junto al percarbonato.

Es importante asegurarse de que la mancha quede bien cubierta por el agua, de esta manera conseguiremos que haga efecto en toda la prenda. Para que funcione de manera efectiva, es recomendable dejarla reposar durante un rato en el agua caliente junto con el percarbonato, para que el producto tenga más tiempo de actuar antes de proceder al lavado habitual.

¿Hay que meter la prenda en la lavadora?

Por último, cuando comprobemos que la mancha ha desaparecido, debemos enjuagar bien la prenda con agua para retirar los restos de suciedad y percarbonato para poder disfrutar de la prenda libre de manchas. Después, la introducimos en la lavadora y realizamos un lavado normal, siguiendo las indicaciones de la etiqueta de la prenda. Una vez limpia y seca, podremos volver a utilizarla con total tranquilidad, disfrutando de una prenda libre de manchas y sin miedo a que otros pequeños accidentes nos arruinen un buen momento.