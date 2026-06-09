Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
Lo que puedes conseguir en un tono gris oscuro, elegante y que pega con cualquier tipo de combinación de muebles que tengas en tu terraza y jardín y, también, en un color verde, con estampado que aporta un toque más alegre a tus asientos
Manuel Cid
Seguro que si dispones de jardín o terraza ya lo tienes preparado para disfrutar de los días de verano que están a punto de llegar en apenas dos semanas. Además, tener este espacio al aire libre dentro de nuestra casa nos convierte en anfitriones de las reuniones con familiares y amigos.
Por ello, si quieres darle un giro alegre, colorido y elegante a tu terraza y jardín y regalar comodidad a tus invitados, debes correr a Lidl a conseguir el juego de cojines para asiento Dallas que tiene, actualmente, un precio de 3,99 euros.
¿Qué ofrece?
Estos cojines de medidas aprox. 38 x 38 x 9 cm (L x An x Al), cuenta con un relleno contiene un 100 % de poliuretano certificado por GRS. Este cojín es, además, agradablemente suave gracias a su acolchado de alta calidad de 9 cm y cuenta con una funda resistente y que no destiñe, de tejido de lona de alta calidad.
Lo que puedes conseguir en un tono gris oscuro, elegante y que pega con cualquier tipo de combinación de muebles que tengas en tu terraza y jardín y, también, en un color verde, con estampado que aporta un toque más alegre a tus asientos.
Su material es 100% poliuretano y su funda es resistente a la luz, por lo que no perderá color pese al estar expuesto muchas horas a la luz solar.
Alta demanda
El precio por menos de 4 euros de estos cojines enamora a miles de clientes, por lo que te recomendamos que corras cuanto antes al supermercado Lidl más cercano a conseguir tu juego de cojines. Otra opción es comprarlo a través de este enlace en la página web oficial de la famosa cadena de supermercados alemana.
- Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa
- Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
- Duelo en Almassora por Ayoub, el menor ahogado en la playa del Pla de la Torre
- El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura
- Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: 'No tengo fuerza moral para quitarles nota
- Novedades en los centros comerciales de Castellón: las dos últimas aperturas
- Multitudinario minuto de silencio en Almassora en memoria de Ayoub, el adolescente ahogado en la playa
- El Villarreal presenta la equipación para la temporada 2026/2027 con una importante novedad