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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros

Un auténtico chollo que solucionará las comidas al aire libre

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros / LIDL

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Emma Fernández

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de las acampadas y la comida en plena naturaleza. Se trata del set de cubertería de acero inoxidable que combina practicidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 4,49 euros.

Máxima resistencia

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por los utensilios necesarios para sobrevivir a una aventura al aire libre: un tenedor, un cuchillo y una cuchara. Todas las piezas están fabricadas en acero inoxidable, lo que garantiza su resistencia y durabilidad con el paso del tiempo.

Este set incluye una práctica caja de transporte, por lo que las piezas individuales caben apiladas en la misma, ideal para trasladar a cualquier parte sin ningún tipo de complicación. Asimismo, todos los componentes son aptos para el lavavajillas.

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Set de cubertería

Set de cubertería / LIDL

Alta demanda

La combinación de practicidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este set de cubertería que promete solucionar las comidas al aire libre y convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

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