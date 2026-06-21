Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
Un auténtico chollo que solucionará las comidas al aire libre
Emma Fernández
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción que promete conquistar a los amantes de las acampadas y la comida en plena naturaleza. Se trata del set de cubertería de acero inoxidable que combina practicidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 4,49 euros.
Máxima resistencia
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por los utensilios necesarios para sobrevivir a una aventura al aire libre: un tenedor, un cuchillo y una cuchara. Todas las piezas están fabricadas en acero inoxidable, lo que garantiza su resistencia y durabilidad con el paso del tiempo.
Este set incluye una práctica caja de transporte, por lo que las piezas individuales caben apiladas en la misma, ideal para trasladar a cualquier parte sin ningún tipo de complicación. Asimismo, todos los componentes son aptos para el lavavajillas.
Alta demanda
La combinación de practicidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este set de cubertería que promete solucionar las comidas al aire libre y convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.
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