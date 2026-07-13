Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando

Uno de los planes que más se suele llevar a cabo en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, es ir a parques de atracciones.

Estos lugares tienen una magia única que reúne a gente de todas las edades para pasarlo en grande.

Ahora, uno de esos parques de EEUU, uno de los más míticos de todo el país, ubicado cerca de Atlanta (en el estado de Georgia), ha anunciado que planea cerrar sus puertas a finales de este verano.

Una última visita

De esta manera, anima a todos sus aficionados a dar una última visita al parque, ya que solo tendrán unas pocas semanas más para hacerlo antes del cierre definitivo.

Se trata del Fun Spot America Atlanta, uno de los parques de atracciones de referencia de Georgia.

Este parque de Georgia abrió sus puertas por primera vez en 1990 con el nombre de Dixieland. En aquel entonces, solo contaba con un campo de minigolf, pero en 1992 se añadió la única torre de puenting legal del estado, que tenía 23 metros de altura. Dos años más tarde, se inauguraron tres pistas de karts, autos de choque y un juego de 'láser tag'.

La primera montaña rusa del parque, 'Scream´n Eagle', se construyó en 2007. Pero no fue hasta el 2023 cuando el parque se convirtió en un destino de primer orden mundial para los amantes de las montañas rusas con el estreno de 'ArieForce One', una montaña rusa que batió muchos récords. Entre ellos, esta atracción cuenta con una primera caída de 44,5 metros con una inclinación de 83 grados y alcanza velocidades de hasta 103 km/h.

Comunicado de la empresa

El pasado día 24, la empresa de parques de atracciones en Estados Unidos Fun Spot America emitió, de manera muy inesperada, un comunicado anunciando el cierre definitivo de su parque ubicado en Fayetteville, al finalizar la temporada de 2026. Este cierre se produce después de 36 años de funcionamiento del parque.

“Ha sido una decisión extremadamente difícil”, expresó John Arie Jr., director ejecutivo de Fun Spot America. “Nuestro equipo de Atlanta ha puesto el corazón en servir a nuestros visitantes y en crear un lugar donde las familias puedan divertirse juntas. Estamos profundamente agradecidos por su dedicación y por el apoyo que hemos recibido de la comunidad de Fayetteville.”

Última visita: 2 de agosto

Según la propia empresa, aunque ya está confirmado el cierre definitivo del parque, los aficionados podrán dar una última visita a Fun Spot America Atlanta, ya que las operaciones normales del parque continuarán de 10:00 h a 22:00 h hasta el próximo 2 de agosto.

Además, la empresa explica que los pases de temporada y tarjetas de regalo seguirán siendo válidos en el parque de Atlanta hasta esa fecha y también serán aceptados en las ubicaciones de Orlando y Kissimmee (Florida), donde la empresa tiene otros parques de atracciones.

Sus otros parques seguirán funcionando

De hecho, estos dos otros parques seguirán funcionando de la misma manera. "Fun Spot America continuará operando sus ubicaciones de Orlando y Kissimmee, Florida", asegura la empresa en el comunicado.

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Para cerrar el ciclo, John Arie Jr. dedicó unas palabras al que es uno de los mejores parques de atracciones de Georgia: "Estamos orgullosos de los recuerdos creados en Atlanta y agradecidos con todos los que han sido parte de este capítulo de nuestra historia".

Fuente: El Periódico