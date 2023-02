Es temporada de cítricos y, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, la bebida casera favorita de los niños está de enhorabuena. A continuación te explicamos cómo perfumar tu hogar en unos sencillos pasos: ¡sólo tienes que poner esto en los radiadores!

Las naranjas y los cítricos en general están de temporada y pueden utilizarse para diversos fines. No tires las cáscaras de las frutas que ya no utilices, guárdalas para un uso muy noble como el reciclaje sostenible. De hecho, puedes reutilizar las cáscaras para limpiar tu casa o perfumarla, sólo tienes que ponerlas a secar sobre el calor del radiador, que irradiará esencia cítrica por toda la casa. Las cáscaras de naranja son una fuente muy importante de vitamina C y desprenden una intensa esencia cítrica que puedes difundir por toda tu casa con este truco.

El proceso

Hierve 5-6 cáscaras de naranja en una olla con agua caliente junto con las especias que quieras. Deje que la mezcla hierva a fuego lento durante un rato. En el pasado, he añadido canela a las cáscaras para obtener un aroma otoñal y luego clavo y anís estrellado en primavera. Tu casa olerá de maravilla sin utilizar productos químicos y este ambientador casero enmascarará incluso el olor a masala de la cocina india.

Si tienes la suerte de tener una cocina de gas, puedes probar este truco. Quema algunas cáscaras de naranja en la cocina. Un ambientador instantáneo. Utiliza cáscaras de naranja para refrescar tu cubo de la basura.

Cáscaras de naranja secas para la piel

Coloca las cáscaras de naranja sobre un periódico y déjalas secar al sol durante unos días. No los deje húmedos toda la noche. Si vives en un clima frío, haz como yo: utiliza el horno para deshidratar las cáscaras de naranja. Extiéndalos en una sola capa sobre una bandeja de horno grande y métalos en el horno a 200° durante 30-45 minutos. Déjelos enfriar completamente y luego redúzcalos a polvo. Puede utilizarse de muchas maneras en el hogar y como tratamiento de belleza.