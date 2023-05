Con la llegada del buen tiempo, aparecen puntualmente una serie de molestos animalitos. Cuántas veces vemos moscas revoloteando por la habitación. O mientras nos relajamos en el sofá, se oye el zumbido de un mosquito. Por no hablar de los bichos que intentan colarse en casa y se adhieren a la colada. Con la subida de las temperaturas, no es raro ver diminutas arañas rojas correteando por paredes, alféizares y plantas. Un ejército de diminutos animales se despierta y vuelve a poblar nuestros espacios exteriores.

El término araña no es del todo correcto. Su aspecto y sus 8 patitas engañan a cualquiera. En realidad, estos insectos son diminutos ácaros. Aparecen con la llegada de la primavera y suelen desaparecer cuando el calor se hace más intenso, para reaparecer la temporada siguiente. Estas arañas rojas son inofensivas y no suponen ningún riesgo para la salud humana. Pero hay que tener cuidado de no aplastarlos, porque sueltan un pigmento rojo que mancha los tejidos, las superficies y es difícil de eliminar.

De hecho, la proliferación de estos ácaros es muy problemática para algunas plantas. Su aparición puede provocar la formación de manchas amarillas en las hojas. Aparecen con la llegada de la primavera y suelen desaparecer cuando el calor se hace más intenso, para reaparecer la temporada siguiente.

El remedio clásico: el ajo

Para prevenir y contrarrestar su multiplicación, tratamos de utilizar remedios naturales, dejando de lado, si es posible, los productos químicos que podrían perjudicar la salud humana y el medio ambiente.

El remedio más utilizado es sin duda el ajo. Basta con hervirlo unos minutos en agua. Una vez que la mezcla se haya enfriado, la filtramos y la vertemos en un pulverizador. Ahora sólo tenemos que pulverizarlo directamente sobre plantas y superficies.

Pero si no soportamos el olor del ajo, probemos con un remedio aromático. Los aceites esenciales, extraídos de plantas, vienen en nuestra ayuda. En este caso necesitamos aceite de menta. La menta es una hierba aromática muy extendida en nuestro país. Su olor fresco y su sabor dulce son realmente inconfundibles. El aceite se obtiene de sus hojas.

Para combatir el problema de la araña roja, hay que poner unas gotas de aceite esencial de menta en agua. Agitamos bien la mezcla y la pulverizamos sobre paredes, barandillas, suelos y plantas. Este repelente natural también mantiene alejados a ratones, topos, ciertos tipos de mosquitos, pulgones y plagas. También podemos conseguir el mismo resultado utilizando aceite esencial de romero.

Así pues, adiós a la araña roja de alféizares, balcones y plantas, utilizando esta solución rápida y sencilla. Para que la mezcla resultante sea más eficaz, pulverízala durante las horas nocturnas.