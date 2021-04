Antonio David Flores, alejado de los platós de televisión desde que comenzaron las emisiones de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ha hablado este viernes sobre el impactante testimonio de Rocío Carrasco. Después de declarar en los juzgados tras haber denunciado a su exmujer por impago de pensión, ha reaccionado a la mediática entrevista del pasado miércoles.

"No me encuentro bien, porque si se les hace daño a mis hijos, es normal que no me encuentre bien", ha comentado ante la nube de periodistas que le esperaba a la salida del juzgado. Tras señalar que toda esta situación le causa "tristeza", ha cargado contra su ex: "Me provoca dolor que sea la propia madre de mis hijos la que haga daño a mi hija de esa manera tan cruel. Debería dejarla a un lado y hacerme a mí todo el daño que quiera hacerme".

Pese a que Rocío ha explicado los motivos por los que no mantiene contacto con sus hijos, Antonio David ha señalado que "ha tenido tiempo de sobra para estar con ellos". "Me da pena porque no está disfrutando de los dos y están ahí", ha dicho antes de añadir: "Mi abogado me dice que no hable, pero me da impotencia. Me duele porque es mi hija y si no soy yo quien la protege, es complicado. Si no la protejo yo, no la va a proteger nadie".

Tras hacer estas declaraciones, el exguardia civil ha entrado a valorar el documental que emite Telecinco: "Todo lo que está contando es su verdad guionizada". "Tengo material de sobra para desmontar todo lo que está contando. Espero que algún día sea yo quien pueda defender a mi hija. Vengo del juzgado y aquí se van a dirimir todas las cosas", ha advertido.