La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique desvela su rostro en redes después de cumplir su mayoría de edad el pasado domingo. Desde hace años su familia y ella han disfrutado de las vacaciones de verano con las increíbles vistas de las playas de Castellón. El torero también veraneaba allí, en el adosado de los padres de su mujer localizado en Oropesa. Ahora que Julia Janeiro ya tiene 18 años, los seguidores han podido descubrir su actividad en la cuenta de Instagram que tantos años había estado en la sombra.

Durante mucho tiempo la familia Janeiro-Campanario paseó por las costas castellonenses siendo Julia muy pequeña, pero hasta el momento no había sido retratada. Una vez se viralizaron sus fotografías en los medios de comunicación, su cuenta alcanzó un gran número de visitas que incrementaron sus seguidores de 60.000 hasta los 100.000 que tiene en este momento.

Su potencial en redes y su afición por la moda denota cierto interés por dedicarse al mundo “influencer”. Comparte con sus seguidores su día a día siendo una joven muy cercana y dinámica, aunque ha decidido eliminar la opción de que puedan comentar sus fotos. En Instagram muestra una imagen muy acorde a las últimas tendencias, cuidando cada uno de los detalles de su perfil, mostrando una cara de ella desconocida hasta el momento.

Una de las imágenes que tuvo un fuerte impacto, fue portada en la revista Lecturas. En ella se plasma a una Julia despampanante luciendo un precioso bañador que llevó el verano pasado. En esta publicación suma más de 5.000 me gustas, sin embargo en el ultimo post de hace tan solo unos días acumula más de 25.000 likes. En este crecimiento se percibe la sorpresa por parte del público y la prensa que no dudaron en visitar sus redes sociales.

Sobre su futuro, su madre comenta que Julia no quiere ser famosa y que va a centrarse en sus estudios de Administración y Dirección de Empresas. Sin embargo, no descarta dedicarse al mundo de la interpretación: “Ser actriz se me daría bien porque soy doña drama 'queen'”, asegura al respecto.