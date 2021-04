Cuando una persona necesita evadirse de la rutina la primera opción que escoge es viajar a lugares lejanos. Soñar con pasar un rato en una playa de Cancún, por ejemplo, puede ser una de las opciones más recurrentes. Para Pablo Fuertes y Jorge Pérez, dos jóvenes de 21 y 20 años, respectivamente, es mejor aprovechar lo cercano, el ahora, y de ahí hacer el momento perfecto. Ambos saben que no es necesario desplazarse ni en avión ni en barco: tan solo basta con unos skates, una cámara y un grupo de amigos con los que perderse por los paisajes de Castellón. Así nace 'What The People': una productora audiovisual de jóvenes que busca crear contenido que contagie este espíritu joven e inspire a la gente para vivir la vida que siempre han soñado.

Tanto Pablo, recién graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, como Jorge, graduado en Enfermería, son fanáticos del mundo audiovisual. Frente a la incertidumbre del futuro, algo tan presente en la vida de los jóvenes, un día regresaron a sus casas tras pasar el rato juntos y se plantearon mezclar un hobby con la esfera profesional. Crear contenido es una profesión con una demanda en auge, y dispuestos a introducirse en este mundo ambos realizaron una inversión en material audiovisual que les permitiera crear un piezas con mayor calidad.

Castellón como paraíso

La mayor parte de sus trabajos audiovisuales hasta la fecha tienen lugar en el Desierto de las Palmas de Castellón, un lugar con un encanto especial para ellos. “Hemos grabado varias veces allí, es un entorno al que se le puede sacar mucho partido en el sentido audiovisual”, explican. En esta línea, ambos piensan que ciertos lugares de la provincia deberían ser más valorados aún, como pueden ser el Parque Natural de Penyagolosa o la playa de La Renegá en Oropesa. “Creemos que aunque la pandemia nos haya enseñado a apreciar más los rincones que están a nuestro alcance todavía queda mucho por hacer. Nosotros queremos impulsar el sector del turismo provincial desde una perspectiva joven y aventurera a través de nuestro proyecto", afirman.

El equipo no se cierra a ninguna oportunidad laboral. El poder de las redes esta más que comprobado: estas les han servido de soporte para darse a conocer y conseguir sus primeros trabajos, entre los que destaca la creación de contenido para la influencer valenciana Flor Gómez de la Fuente, quien pronto lanzará su nueva marca de gafas.

Jóvenes y futuro

Vivir el ahora es una premisa que también aplican a sus vidas, y por eso saben que para que el futuro sea exitoso lo mejor que pueden hacer es centrarse en el día a día, aceptando todas los momentos que puedan ocurrir. No tienen miedo de los posibles momentos negativos en el camino y no les preocupa emprender sin apenas experiencia; es más, critican cómo en muchos empleos este factor únicamente sirve para limitar las opciones de los jóvenes. "No creemos que la experiencia tenga que ser un impedimento para poder iniciar algo nuevo, ni para valorar el trabajo de alguien, creemos que lo verdaderamente importante es el esfuerzo y las ganas para ello", apuntan.

Se mueven por un mercado saturado en el que es difícil destacar. Sin embargo, el equipo de 'What The People' cree en la importancia del apoyo entre los jóvenes en este sector, para que así todos salgan ganando. "Hace falta una mayor visibilidad a este tipo de ideas", explican. Y añaden a ello: "De esta manera posiblemente muchos jóvenes podrían tener un mayor número de oportunidades y una mayor motivación para empezar proyectos como este". Un cambio que, a fin de cuentas, tiene mucho que ver con lo que 'What The People' pretende transmitir: "Nos basta con crear un contenido que inspire a la sociedad, jóvenes y no tan jóvenes, a arriesgarse y luchar por lo que uno verdaderamente quiere".