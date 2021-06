Después de tres años de intensa relación en los que desde el primer momento se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro, Anabel Pantoja y Omar Sánchez iban a pasar por el altar en junio de 2020 en Sevilla, pero su gran boda se veía truncada por la pandemia del covid. Sin embargo, tras este 'aplazamiento' obligado la influencer anunciaba que el 26 de junio de 2021 sería la fecha elegida para sellar por fin, su amor por el canario. Pero, las medidas restrictivas del coronavirus - además de, por supuesto, la guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, dos de las figuras más valiosas de la exclusiva del bodorrio con una conocida revista - hacían que la sobrinísima aplazase una vez más su gran día, a la espera de que viniesen tiempos mejores.

Y parece que esos tiempos han llegado, puesto que Omar ha anunciado en 'Supervivientes' que su boda con Anabel ya tiene fecha. "Nos casamos en septiembre de este año. No me ha contado nada, ni sé cómo están las cosas fuera, pero espero que vaya su tía también. Su padrino es Kiko, ella quiere que le lleve al altar. Siendo en Gran Canaria, yo espero que vaya toda su familia", señalaba Omar, añadiendo que "Anabel es una persona muy familiar, pero si no viene ninguno, me da igual. La boda se hace. La boda es entre ella y yo".

Una noticia - la de su boda en poco más de dos meses, en Canarias y con o si la presencia de la familia Pantoja - que nos ha sorprendido bastante y sobre la que Anabel, de nuevo en España tras su visita a su 'negro' en Honduras, se ha pronunciado confesando que le encantaría que fuesen tanto su tía como su primo a su enlace, pero que no puede obligarles.

"Es una boda íntima. Yo a quien no quiera o a quien no le apetezca ir, tampoco puedo obligarle. Es verdad que elegí a mi primo como padrino cuando decidí casarme. Las circunstancias han cambiado. A mí me encantaría que viniera pero si él decide que no... Yo me caso con Omar, no con el resto. Me apetece hacerlo entre él y yo, pensar en mí y no en los invitados", desvelaba, dejando claro que sus recientes enfrentamientos con Kiko no han hecho que cambien sus deseos de que sea él quien la lleve al altar. Algo que, si no sucede, tampoco va a dar al traste con una boda que esta vez sí, parece que se celebra. ¿A la tercera va la vencida?