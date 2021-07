La actriz Amber Heard ha dado a conocer a través de sus redes sociales que ha sido mamá de una niña a la que ha puesto el nombre de Oonagh Paige Heard. "Estoy muy emocionada de compartir con todos vosotros esta noticia", dice el mensaje que acompaña con una tierna imagen en la que, tumbada en la cama y con aspecto relajado, su bebé posa dormida sobre su pecho.

La intérprete de 'Aquaman' o 'La chica danesa' continúa explicando que hace cuatros años decidió que "quería tener un hijo, bajo mis reglas. Ahora aprecio lo importante que es para nosotras, como mujeres, pensar en nuestro destino de esta manera".

La actriz añade que confía en que "lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna", asevera en su cuenta de Instagram, en la que atesora casi cuatro millones de seguidores, en lo que parece dar a entender que ha tenido a su hija mediante gestación subrogada.

Según confirma Heard, su hija nació el 8 de abril de 2021, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido la noticia. "Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto".

Amber Heard, de 35 años, estuvo casada con Johnny Depp, al que acusó de maltratador, una demanda que gano ante los tribunales británicos, que no admitieron apelación por parte del actor. El Tribunal Superior de Londres dictaminó que el relato de las supuestas agresiones cometidas por Depp era "sustancialmente cierto". Depp y Heard se casaron en 2015 y se separaron un año después. La actriz ha donado parte de los siete millones de dólares del divorcio a ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y al Hospital Infantil de Los Ángeles.

Desde hace un tiempo, Heard mantiene una relación con la fotógrafa de cine Bianca Butti, con la que se la ha visto pasear de la mano.

Ahora, su hija Oonagh la llena de felicidad. "Ella es el comienzo del resto de mi vida", ha concluido en su mensaje la actriz.