La presentadora Nuria Roca sigue de vacaciones. Hace unos días estuvo descansando en Canarias tras un año en el que le ha ido bien en el plano profesional en El Hormiguero y en Tertulia de actualidad, ambos programas en AtresMedia y en el que, en el primero de ellos llegó a sustituir a Pablo Motos, durante el confinamiento al que tuvo que someterse el valenciano tras dar positivo en Covid-19.

No obstante, entre tantas cosas buenas también ha habido situaciones que tanto a ella como a su marido les han parecido crueles y descabelladas. La historia le ocurrió a Nuria, pero quien la ha contado en redes sociales, concretamente en Instagram, ha sido su marido Juan del Val, con quien ahora se encuentra en Cádiz junto a sus hijos.

“Quiero compartir esta historia… Nuria llega hoy a la playa, yo estoy aquí con los niños desde el martes. Nos ponemos en una sombrilla, Nuria no toma el sol este año por un rodaje en el que no puede salir morena. Después de un par de horas bajo la sombrilla y con pareo se acerca un paparazzi, en representación de otros, muy educado, y nos dice lo siguiente: 'A ti -por mí- te tenemos fotografiado de todos estos días, pero necesitamos la foto de Nuria en bikini. Si te quitas el pareo hacemos la foto y os dejamos en paz”, denunció Juan del Val.

Sin embargo, no terminó ahí la historia y los fotógrafos no cumplieron su palabra puesto que continuaron haciéndoles fotos. Así lo ha mostrado el escritor en otra publicación, en la que se aprecia a los 'paparazzi' haciéndoles más fotos. “Ni me enfado ni me dejo de enfadar… En realidad, (al margen de la incomodidad) me da un poco igual”, ha escrito. “Simplemente quería que supieseis el final de la historia”, continúa.

Una de las preguntas sí tenía solución, pues el madrileño ha vuelto a una publicar una foto borrosa dónde se puede apreciar como los paparazzi no se habían ido. Al menos quedaban dos más, situados sin ocultarse en mitad de la playa.

"¡Ahí siguen! Ni me enfado ni me dejo de enfadar… En realidad, (al margen de la incomodidad) me da un poco igual", ha confesado el escritor para concluir con su inusual historia que dejó en varias publicaciones en sus redes sociales que han visto miles de personas y que ha sumado nada menos que 13,000 me gustas -en el momento de la publicación- y más de 1.100 comentarios de seguidores y fans que les han dado la razón.