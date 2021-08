El regreso provisional de Julia Otero en este inicio de temporada radiofónica ha generado un momento bastante emotivo. Carles Francino se ha reincorporado este lunes a 'La ventana' de Cadena SER teniendo unas palabras muy cariñosas con la periodista: "Compartimos la pasión por la radio, pero también por el periodismo, por la vida".

"Somos rivales pero no somos enemigos. Competimos pero nos respetamos y nos apreciamos por eso le deseamos, hoy más que nunca, lo mejor a Julia Otero”, aseguró Francino antes de dar pase a un corte de audio del regreso de Otero a Onda Cero.

"Si te caes siete veces, levántate ocho"

Julia Otero no ha querido perderse este lunes, 30 de agosto, el arranque de la nueva temporada de su programa. Tras seis meses de tratamiento contra el cáncer, la directora de 'Julia en la Onda' ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos. "Van ya 15 veces que les saludo después de las vacaciones de verano, siempre con la misma esperanza: la de no perder su compañía o intentar ganarla si no la teníamos", ha comenzado diciendo.

La comunicadora ha querido matizar que su regreso a las ondas es temporal: "Si las fuerzas lo permiten, yo les voy a acompañar esta semana. Pero que quede claro que es una vuelta provisional porque tengo una última tarea pendiente".

"Después de la física y la química, llega el momento del bisturí", ha anunciado antes de lanzar un halago a su equipo: "En breve volveré a ausentarme y convertirme en la oyente más fiel de JELO, en la fan incondicional de Carmen Juan y de todo un equipo entregado lleno de gente buena, porque las malas personas no pueden ser buenos periodistas".

