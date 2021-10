Nacho Vidal mantiene una relación con una pintora de Castelló. Relación y artística y de amistad, aclaramos para los malpensados. Dentro del complicado momento que el famoso actor del cine porno atraviesa a nivel judicial por su implicación en una extraña muerte acaecida hace dos veranos, Nacho Vidal ha podido vivir un momento agradable en la capital de la Plana para recibir un pequeño homenaje en forma de regalo impreso sobre un lienzo.

La pintora Marián Solís hizo entrega a uno de los rostros --aunque es otra parte de su anatomía la que más destaca en la pantalla-- más conocidos a nivel mundial del cine para adultos de un retrato que a partir de ahora tendrá un lugar destacado en la casa de Nacho Vidal, que actualmente reside en un pueblo de la Comunitat Valenciana.

Una amiga común de Marián Solís y Nacho Vidal fue la responsable del encargo del cuadro y de poner en contacto a estas dos personas de universos tan diferentes. Tanto que Marián confiesa ser una de las pocas personas de España que no habrá visto en acción al actor porno. "No es un género que me interese", apunta en tono jocoso la artista castellonense.

Artista autodidacta

Marián Solís es una rara avis en esto del arte. Comenzó a pintar hace solo ocho meses, en plena pandemia de coronavirus, a corazón abierto, a base de intuición y habilidad artística, por supuesto. Pero sin ningún tipo de preparación académica de por medio. "Cien por cien autodidacta", se define la artista, que también es singular en su técnica de pintura, ya que pinta "con acuarela sobre lienzo". "No conozco a nadie que lo haga", añade.

Nacho Vidal no es el primer famoso cuyo rostro plasma en gran formato. Ya realizó un retrato del torero Óscar Higares. Pero, sin duda, el actor porno es el personaje más popular al que ha dado forma con los pinceles. "Por supuesto que he tenido que aguantar la típica bromita sexual. La mayoría de amigos y conocidos me han felicitado por el retrato, pero es inevitable que alguna gente, la que menos, me haya soltado el típico y tópico chascarrillo por la profesión del modelo", comenta.

Pero el Nacho Vidal con el que se encontró Marián en Castelló hace unos días no es el personaje que interpreta en sus películas de acción sexual. "Al contrario. Es un tío sencillo, muy amable, simpático... Muy normal, diría. Pero siempre está el retrógrado que piensa que Nacho, por ser actor porno, te va a empotrar nada más cruzarse contigo", ríe Marián, que, junto a su familia, tiene pendiente una visita a la finca de Nacho, donde el porn star convive con un buen número de caballos, una de sus pasiones.

La próxima visita de Nacho Vidal a Castellón quizás sea la próxima exposición que está preparando la pintora, una muestra dedicada a las mujeres "de todas las razas y colores", de la que te dejamos en la imagen inferior un pequeño avance.