Nacida en León y criada en Mallorca, Samantha Hudson ha pasado de ser una estudiante polémica a una activista y artista polifacética que lleva varios años revolucionando las redes sociales, el mundo de la música y el del espectáculo.

Salto a la fama: el videoclip "Maricón"

Samantha Hudson es el nombre artístico de Iván González Ranedo, un joven de 22 años que saltó a la fama en 2015 con el videoclip de 'Maricón'. Este fue un trabajo del instituto por el que acabó recibiendo un sobresaliente de su profesora. Aún así, el trabajo fue sometido a una revisión ante un claustro de profesores, quienes reafirmaron su apoyo al videoclip.

Sin embargo, el profesor de la asignatura de religión se movilizó e hizo una llamada de atención al resto de la comunidad católica. El vídeo fue calificado de "blasfemo" por una diputada de Ciudadanos en el parlament balear e, incluso, la plataforma HazteOír llevó a cabo una recogida de firmas pidiendo expedientar a la profesora de Samantha. La joven acabó siendo excomulgada por el obispo de Mallorca.

Cantante, activista y actriz

Hudson finalizó el bachillerato en 2017 y dio el discurso en la ceremonia de graduación, en el que insistió en la revolución política que suponían sus actos: "En el momento en el que yo me pongo una corona, supone un acto político. En el momento en el que me pongo una mochila de princesas, estoy luchando contra un sistema que me oprime. Y cuando yo me visto de rosa y salgo a la calle y llamo la atención, estoy luchando contra una sociedad que me rechaza y me niega el derecho a disfrutar de mi propia vida. Porque yo, realmente, corro peligro por ser como soy."

En 2018 Joan Porcel dirigió un documental sobre la artista llamado "Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer", que puede encontrarse en Filmin y en el que se recoge un extracto del discurso de su graduación.

La joven se mudó a Barcelona poco después de finalizar sus estudios con el objetivo de apostar por su música. Sin embargo, solo estuvo allí un año. Tras su paso por la Ciudad Condal, se mudó a Madrid donde comenzó a participar en espectáculos como "Eutanasia Deluxe", en el Teatro Lara y que fue llevada a Valencia y Barcelona. También realizó performances semanales en una sala de conciertos de Chueca junto al cantante de la Movida, Paco Clavel. A finales de 2020, inició la serie de podcasts junto a Jordi Cruz -el mítico presentador de 'Art Attack'- bajo el título "¿Sigues ahí?", producida por Netflix.

En febrero de 2021, participó en los Premios Feroz, con un monólogo reivindicando el "abandono del género" en el cine. Meses después publicó "Dulce y bautizada", "Disco Jet Lag" con La Prohibida y hace unos días, "Por España", una polémica canción sobre la ley de memoria histórica y el dictador Franco.

La joven participó en la sexta edición MasterChef Celebrity y, aunque no duró mucho (dos programas), ofreció momentos memorables y looks muy llamativos. Uno de sus primeros platos se llamó "Hoy he visto una ardilla" y, aunque provocó muchas risas, fue calificado como "horroroso".

Samantha Hudson y el género

“Me gustaba mi apariencia cuando encajaba en un rol femenino. Nació esa duda en mí y durante una época intenté averiguarlo y experimentar”, explicó en El País en 2020 donde, además, descartó definirse como "no binario" y decía considerarse un chico pero que "la ropa de hombre es muy aburrida".