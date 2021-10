Ana Morgade ha acaparado este lunes todas las miradas por su importante reivindicación sobre la diversidad de cuerpos. La humorista posó en la alfombra verde de la Seminci 2021, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, con un look que no pasó desapercibido. En vez de llevar un vestido, decidió ponerse un portatrajes por un motivo que ella misma ha explicado en sus redes sociales.

"Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha", comienza diciendo en su perfil de Instagram. "No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", añade.

Morgade confiesa que en numerosas ocasiones ha posado "con ropa que no me encajaba muy bien" y "aterrada" al pensar que su propio cuerpo era el "equivocado". "Pero no, era mi actitud la errónea", subraya para lanzar un importante mensaje: "Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia".

"No puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro, y mi relación más o menos despiadada con mi cuerpo (que acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita, así que creo que se merece que lo mime un poco)", continúa diciendo.

Por fin he dado con el vestido de mi vida. pic.twitter.com/6qXKySd6az — ana morgade (@ana_morgade) 25 de octubre de 2021

En el post, la presentadora de 'Yu: no te pierdas nada' cuenta cómo se le ocurrió la idea de ponerse un portatrajes: "Dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje… Y voilà". Una pieza que define como el traje de su vida y con el que se siente cómoda: "Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante". "¿Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto", finaliza.