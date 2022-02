Melani Olivares regresó el pasado sábado al 'Deluxe', donde volvió a hablar sin pelos en la lengua de su situación económica. La actriz aseguró que después de los duros momentos de la pandemia se sentía más aliviada al volver a tener proyectos: "La situación económica me ha dado miedo durante un tiempo, pero ahora acabo de rodar una película...", comentó.

Sin embargo, la actriz reconoció que aún no ha cobrado parte de su trabajo: "Me deben todavía un dinerito... la mitad". "Cuando la estrenen, que sólo pongan la mitad de la peli", respondió jocoso Jorge Javier, a lo que ella también respondió con humor: "Claro, que me quiten la mitad de la cara", añadió ella.

"A los 49 años te vas a trabajar a la República Dominicana durante un mes entero y no te pagan, ¿cómo te quedas?", le preguntó el presentador. Ella respondió brevemente que el asunto está en manos de sus abogados y añadió: "Me parece alucinante. Si no tienes dinero para hacer una película, pues no la hagas".

Por otro lado, Olivares habló de su faceta como influencer en redes: “Yo tengo los huevos puestos en otras cestas. Ahora estoy haciendo mucha publicidad en Instagram (..) Si las cosas no van bien como actriz, tiro de publi”, afirmó, para después dignificar su trabajo asegurando que también le gusta.