Paz Padilla está dispuesta a dar un nuevo giro a su vida profesional tras ser despedida de Mediaset. La presentadora que ha demandado a la cadena de Paolo Vasile por despido improcedente --el juicio ya tiene fecha, el 31 de mayo-- no ha tardado mucho en ponerse de nuevo en marcha y buscar nuevos horizontes profesionales lejos de España, donde espera que fructifique un proyecto aun a costa de exiliarse en México, el país en donde todo a punta a que Paz Padilla volverá a activarse en el plano laboral.

Como la propia humorista desvelaba en sus redes sociales, una importante reunión en México puede dar forma a su futuro más inmediato. "Acabo de aterrizar. Estoy en México. Vengo a reunirme con un empresario de teatro muy importante, el número uno, porque a ver si traemos El humor de mi vida aquí, a México", ha informado. “No me va a faltar trabajo. Me da igual ser presentadora o ponerme a fregar. Lo único que tengo claro es que voy a trabajar donde sea feliz. Y, hoy por hoy, estoy trabajando donde soy feliz, que es en el teatro”.

La idea de la humorista, presentadora y actriz es que la obra de teatro homónima y basada en su libro El humor de mi vida se convierta en un éxito al otro lado del Atlántico, como lo ha hecho en España, recorriendo los principales escenarios de los auditorios de nuestro país. Paz Padilla se ha dejado ver, desde su aterrizaje en México, con el cantautor y actor Mane de la Parra, que ha ejercido de anfitrión de la española.

Paz Padilla parece haber dejado atrás cualquier atisbo de rencor tras su accidentada salida de 'Sálvame' y ha mostrado su agradecimiento a Mediaset por haberle permitido entrar en los hogares españoles y convertirse en uno de los rostros más familiares de la a televisión en España: "En Sálvame he aprendido muchísimo y solo puedo agradecer a Mediaset que me haya dado estos 13 años en los que creo que he crecido mucho profesional y personalmente".