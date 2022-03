La periodista gallega Cristina Saavedra ha sufrido en las últimas horas otra trágica pérdida en su familia. Su hermana mayor ha muerto en A Coruña a causa del cáncer que padecía, según publican medios como La Razón, meses después de que se encadenasen los fallecimientos de su abuela y de su hermana pequeña, en este caso también por culpa de un tumor maligno.

Hace dos días, la presentadora había trasladado el malestar de la familia porque el rodaje de una película en el hospital en el que se encontraba su hermana estaba dificultando las visitas a los enfermos. "En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando!" comenzaba escribiendo en un tuit. "Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí, larga vida al cine, con todo respeto, pero señores del Sergas [Servizo Galego de Saúde] este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra", continuaba.

El fatal desenlace ocurrió poco después de la denuncia pública. La hermana de Cristina Saavedra, a la que ha acompañado durante estos meses, nació en 1971 y deja dos hijas adolescentes.

En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando! (Y sigo) pic.twitter.com/NF289Qpec0 — Cristina Saavedra (@csaavedra_) 27 de marzo de 2022

Cristina Saavedra perdió el pasado mes de junio a su abuela y a su hermana pequeña, y solo unos meses después llegaba un nuevo mazazo que ella misma daba a conocer en su cuenta de Twitter: a su hermana mayor también le habían detectado un cáncer. Era noviembre de 2021 cuando anunciaba su nueva pelea: "Lucho al lado de mi hermana, segura de que la vida no me va a robar a otra hermana tan pronto". Finalmente, no ha podido sobreponerse a la enfermedad.

Cristina Saavedra es uno de los rostros más queridos de Atresmedia. La periodista lleva más de una década en los servicios informativos de La Sexta en su edición de las 20:00 horas. Su profesionalidad y carisma han hecho que la gallega acumule miles de seguidores en redes.