No va a ser fácil, ni para la pareja ni para la prensa. Todo lo que tiene que ver con la separación de Shakira y Piqué está generando muy mal rollo. La tensión entre ellos se palpa en cada uno de los movimientos y Gerard Piqué ya ni siquiera pisa la casa que hasta ahora compartía con la cantante.

Se veía venir. La ruptura entre Shakira y Piqué está siendo complicada. La semana pasada no fueron capaces ni de ponerse de acuerdo en el comunicado con el que anunciaban su separación. El futbolista quería que fuera un poco más explicativo, quizás para librarse de los rumores de infidelidad. Vaya, para ser más concretas, lo que quería Piqué era lanzarlo hace semanas, adelantarse a la prensa y a las especulaciones y poder llevar libremente su vida, sin comentarios ni prejuicios.

Pero a Shakira no le importaba lo que él quisiera. Por eso lo envió desde su agencia de comunicación, el día que ella quiso y con el texto que más le convenía. Evidentemente, con el consentimiento de Piqué, pero sin ser de su agrado. Desde entonces, la tensión entre ambos ha ido ‘in crescendo’.

En el tema de las vacaciones tampoco se han puesto de acuerdo. Gerard ha anulado sus planes y solo viajará por motivos laborales. El resto del tiempo lo pasará en Barcelona. Cuando los niños acaben el colegio, Shakira quiere viajar a Miami y pasar allí las vacaciones escolares.

Este aspecto aún lo están negociando. Todo es complicadísimo. Solo en dos cosas van a la par: sus hijos son su prioridad y quieren protegerlos de toda esta situación. Y para conseguirlo van a denunciar todo lo que sea denunciable. Los abogados no se pierden ni uno de los artículos que se publican, ni ninguno de los programas en los que se habla del asunto. Nosotras tranquilas, somos periodistas, no kamikazes.

La 'C' de la discordia

Actualmente, no existen pruebas gráficas de una nueva relación de Gerard Piqué con una chica. Sabemos que en los últimos meses ha habido alguien importante en la vida del blaugrana. Y sabemos su nombre, que empieza por la letra C, que tiene 22 años, que es catalana, que ha trabajado de camarera en ‘La Traviesa’ y, de manera esporádica y puntual, como azafata de eventos para Kosmos, la empresa de Gerard Piqué. Pero hasta ahí podemos leer.

Todas estas Carlas, Claudias, Candelas, Claras, Conchitas, Carolinas, Carlotas, Cesarinas, Cecilias, Constancianas, Cayetanas, Clotildes, Cintias y más que nos estáis escribiendo para salir a la luz y ganar cuatro perras, avisadas estáis que, de no ser verdad, no os va a salir bien la jugada. No se puede mentir, cobrar por ello y pensar que no va a pasar nada. De todas estas, hay una Claudia que lo está intentando por todos los medios.

Todos los programas y casi todas las revistas saben quién es. Nos ha escrito a nosotras una amiga suya dándonos una infinidad de datos. Pero no es ella. Vaya, como mínimo, no es a la que nosotras nos referimos.