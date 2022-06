La ruptura de Shakira y Gerard Piqué sigue llenando las páginas del papel couché y las Mamarazzis' Lorena Vázquez y Laura Fa han revelado este miércoles otra primicia: el jugador del Barça se deja ver con su amiga especial. Sin embargo, hoy las revistas del corazón han publicado varias exclusivas con las que las 'Mamarazzis' Lorena Vázquez y Laura Fa se han puesto las botas en el capítulo 16 del videopodcast que emiten cada miércoles en directo (14.30) en las cuentas de Instagram y Facebook de El Periódico.

La boda de Chenoa es el gran evento 'famosil' de la semana. La cantante se casa en Mallorca con su prometido, el urólogo Sánchez Encinas tras cancelar la ceremonia hace dos años debido al covid. Se especulaba que el enlace sería el jueves, pero finalmente será este viernes. Las 'Mamarazzis' han revelado dos primicias sobre la boda.

Polémica en la boda de Chenoa

La pareja ha decidido celebrar un enlace con un número reducido de invitados, algo que ella ha justificado en la revista '¡Hola!' diciendo que hay personas mayores y que hay que llevar cuidado con el virus. Trascendió que la cantante había obligado a los invitados a firmar un contrato de confidencialidad para no dieran ningún tupo de información de la boda, ni hasta donde se celebraría. "Me aseguran que eso no es cierto ni que impondrá ninguna medida parecida", ha afirmado Vázquez.

Por otro lado, Fa ha revelado que Chenoa ha confiado el maquillaje y la peluquería a sus expertas de confianza. "Se lleva a Mallorca a Carmen e Imma, de la peluquería Carme Marín de El Prat de Llobregat, que la maquillan para 'Tu cara me suena'", ha concretado la periodista.

La polémica sigue persiguiendo a la boda. Chenoa dijo que invitaría a todos sus compañeros de 'Operación Triunfo', sin embargo solo cuenta con Gisela y Natalia finalmente. "Cuando Rosa y Núria Fergó se enteraron, pusieron cara de cuadro", ha afirmado Fa.

El "robado pactado"

'¡Hola!' publica hoy dos grandes exclusivas. Por un lado, el beso que confirma la relación de Sara Carbonero con Nacho Taboada. Por el otro, que Mery Perelló y Rafa Nadal esperan su primer hijo. Las 'Mamarazzis' no solo han comentado estas dos noticias, sino que también se han parado a comentar la portada de 'Diez Minutos', en la que en exclusiva aparecen Antonio David y Marta Riesco repartiendo comida a personas con necesidades.

"De primicia nada, vaya engaño a la revista. Este es el típico robado pactado", ha asegurado Vázquez. Fa ha ido más allá y ha tildado de "patético" el posado de ambos famosos. "Llamar a los fotógrafos para que inmortalicen haciendo esto para ir a una portada... muy mal, muy mal", han sentenciado las periodistas.

En el podcast de este miércoles también han hablado de Kiko Rivera y su inversión en criptomonedas y del culebrón de la crisis entre José Ortega Cano y Ana María Aldón, así como el magreo de Anabel Pantoja y Yulen Pereira en 'Supervivientes 2022'.

El vídeopodcast 'Mamarazzis' se emite cada miércoles se emite en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y Facebook de El Periódico. Hoy también han tratado el embarazo de Mery Perelló y Rafa Nadal y la boda de Chenoa. Puedes ver y escuchar 'Mamarazzis' en los principales agregadores: Ivoox, Spotify, Podimo y Apple Podcast.