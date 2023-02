Bertín Osborne no está pasando un buen momento. El cantante ha lazando un grito de ayuda a través de su cuenta personal de Instagram.

"Hola a todos !!! Quiero pediros un favor. Especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaíra. Este es THOR, mi pastor alemán de dos años de edad que se ha perdido por la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y Finca La Soledad. Si alguien lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, por favor, hacérmelo saber. Gracias de antemano".

Son muchos los followers que se han volcado con el cantante y presentador, deseando que aparezca pronto su amigo.

Bertín recuerda el error de Antena 3 por el que abandonó la cadena: "Tuve un cabreo..."

TVE apostó en el año 2001 por 'Operación Triunfo', talent show que acabó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la televisión y en un fenómeno social. Pero el formato que triunfó en la televisión pública pudo haberse emitido en Antena 3, que acabó rechazando la propuesta que le llegó por parte de Gestmusic. Así lo ha recordado Bertín Osborne en 'El show de Bertín', afirmando que este fue el motivo por el que acabó rompiendo su relación con la cadena privada.

El presentador explicó que recibió una llamada de Toni Cruz, directivo de Gestmusic, para ofrecerle ser el presentador del espectáculo. Cuando le explicó la mecánica del concurso, Bertín lo tuvo claro: "Dije que eso iba a ser un pelotazo y que yo lo presentaba". Sin embargo, los responsables de Antena 3 no tuvieron las mismas sensaciones sobre 'Operación Triunfo' y lo dejaron escapar.

El cantante compartió la reacción que tuvo cuando Gestmusic le comunicó que la cadena había rechazado el formato: "¿Pero cómo no lo van a querer? ¿Están tontos todos o qué?". "Llamé a Antena 3 y les dije que les habían ofrecido un formato que era la pera y que lo iba a presentar yo. Joder, ¡compradlo!", admitió Bertín, que no logró que los directivos cambiasen su postura porque no creían que fuera "a funcionar".

"A los 10 días me llamó Toni y me dijo que lo sentía, que se lo habían vendido a TVE", relató el que fuera conductor de 'Lluvia de estrellas'. Ese fue el detonante de su salida de Antena 3, tal y como confesó en su programa: "Tuve un cabreo... Esa fue mi salida de Antena 3".

Un cabreo que no ocultó en una convención de Antena 3, acto en el que se encontraban 400 miembros de la cadena. Durante su intervención, Bertín soltó lo siguiente: "Me gustaría saber quién es el que no ha visto el programa del mayor éxito de este año, que me lo ofrecieron a mí, lo quisieron vender aquí y alguien dijo que no lo veía. ¿Quién ha sido el ciego?".