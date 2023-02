Coca-Cola se ha aliado con la cantante española Rosalía para lanzar Coca-Cola Movement, el nuevo sabor de edición limitada zero azúcar de la plataforma Coca-Cola Creations, según ha informado la multinacional en un comunicado.

En concreto, se trata del primer sabor de Coca-Cola Creations que la marca lanza este año, que está inspirado en el poder de transformación que la música tiene en las vidas y que ha sido cocreado con la artista española Rosalía, que acaba de ganar un premio Grammy.

En España, este nuevo sabor estará disponible en los canales de alimentación moderna, conveniencia y agregadores, exclusivamente en versión Zero Azúcar, en línea con el compromiso de Coca-Cola de reducir el azúcar en sus bebidas.

Coca-Cola ha explicado que esta nueva creación recrea la personalidad de Rosalía y se presenta en un envase diseñado por la propia artista.

"Estoy muy emocionada por el lanzamiento de esta bebida creada conjuntamente con Coca-Cola. Espero que todo el mundo pueda disfrutar como yo de este viaje lleno de música, sabores y creación. Me he divertido mucho creando LLYLM y he disfrutado mucho esta colaboración con Coca-Cola", ha asegurado la cantante española.

Primera vez que un artista crea una canción para Coca-Cola Creations

De esta forma, esta colaboración ha inspirado a Rosalía a componer en exclusiva para la marca su nuevo single 'LLYLM', lanzado el pasado 27 de enero. No solo es la primera vez que Rosalía lanza un tema con secciones íntegramente en inglés, sino que también es la primera vez que un artista crea una canción para Coca-Cola Creations.

"La transformación es una forma de autoexpresión muy importante para las generaciones actuales, y no hay lenguaje más universal para esa transformación que la propia música. Asociarnos con Rosalía, una auténtica inspiración por su manera de desafiar los géneros establecidos, para dar vida al nuevo lanzamiento de Coca-Cola Creations ha sido toda una revolución para nosotros y nos ha abierto nuevos caminos", ha asegurado la Senior Director, Global Strategy de The Coca-Cola Company, Oana Vlad.