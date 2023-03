El príncipe Enrique no se lleva bien con su padre (aún no le ha contestado a Carlos III si asistirá o no a su coronación, el próximo 6 de mayo, acompañado de su mujer, Meghan), ni con la reina consorte Camilla (a quien ha señalado como una "villana peligrosa" por sus capacidad de influir en los tabloides), ni con su único hermano, el príncipe heredero Guillermo (con el que ha llegado a las manos). Con 12 años perdió a su madre, Lady Di, y como ella, desde que tiene memoria ha sido perseguido por los paparazzi...

Todo esto y mucho más le han acarreado algunos problemas importantes en su salud mental, como él mismo y su mujer, le contaron a Oprah Winfrey en una explosiva entrevista al poco de que se mudaran a EEUU. Luego abundó en lo mismo en la serie de Apple TV+ de la misma presentadora sobre salud mental, 'The Me You Can't See', y en varias entrevistas más; y en la serie documental de Netflix de seis horas 'Harry & Meghan'. Y también se ha desahogado a gusto en su polémica autobiografía, 'En la sombra' ('Spare', por su título en inglés, cuya traducción sería "el repuesto"), 400 páginas de confesiones y dardos para casi todos los Winsord.

Controvertido médico

Pero al parecer, el duque de Sussex necesita más terapia. Y compartirla con todos los que quieran pagar unos 33 euros para verle hablando de sus traumas. Según la página web de sus memorias, el príncipe Enrique se sentará en el diván el próximo sábado, 4 de marzo, para explayarse con el controvertido médico y autor canadiense Gabor Maté. El anuncio asegura que se tratará de una "conversación íntima" centrada en aprender a "vivir con la pérdida y la importancia de la curación personal".

Los que se apunten al encuentro podrán enviarle preguntas de antemano a Enrique, y recibir un ejemplar de sus memorias (y por un poco más, podrán recibir el libro del controvertido Maté, 'El mito de la normalidad: trauma, enfermedad, y Curación en una Cultura Tóxica').

Hay que recordar que desde que los Sussex eligieron abandonar sus obligaciones reales como miembros de la familia real británica dejaron también de percibir asignación. De ahí que concedan tantas entrevistas, vayan a la tele, firmen contratos millonarios con Netflix y escriban libros.

Cuando salieron a la venta sus memorias, de más de 400 páginas, el príncipe avisó en 'The Telegraph' que el borrador original de 'Spare' tenía 800 páginas. "Podrían haber sido dos libros, digámoslo de esa manera. Y lo difícil fue quitar cosas", dijo. Aún así, no se espera que en el 'streaming' del 4 de marzo en Vimeo vaya a hacer grandes revelaciones.

Drogas prohibidas

Sin embargo, lo que sí ha levantado ampollas por ahora es la elección del médico que participará en el evento. Según ha publicado 'The Daily Mail', Mate es una figura controvertida, ya que es "un partidario abierto de la despenalización de las drogas y ha utilizado la planta amazónica ayahuasca para tratar a pacientes que padecen enfermedades mentales". La ayahuasca es ilegal en EEUU, Gran Bretaña y Canadá, y en 2011 las autoridades canadienses amenazaron con arrestar al médico si no dejaba de usarla para tratar la adicción. Sin embargo, cabe recordar que el propio Enrique describe en sus memorias el uso de psicodélicos con fines terapéuticos (y no terapéuticos, como cuando se droga con hongos y tiene una conversación con el baño de Courteney Cox). El 'royal' dice haber probado la cocaína, el cannabis y los hongos alucinógenos.