Continúa la preocupación por Sergio Rico, portero del París Saint Germain, tras el grave accidente que sufrió este domingo en El Rocío. Aunque existen diferentes versiones sobre el suceso, se especula que el sevillano se habría caído de su caballo y el animal, desbocado, le habría coceado la cabeza. Intubado y trasladado de urgencia en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el futbolista se encuentra en la UCI con un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia cerebral.

Horas claves para ver la evolución de su estado que, como ha apuntado el centro médico en el comunicado que han hecho público este lunes, "está estable dentro de la gravedad" y "bajo efecto de sedación". "Está atendido por los especialistas de Medicina Intensiva y pendiente de la evolución clínica". Al parecer, se le habrían practicado diferentes pruebas y los médicos estarían a la espera de decidir los pasos a seguir en los próximos días.

A su lado en todo momento -a pesar de que en la Unidad de Cuidados Intensivos las visitas son muy restringidas- su familia y su mujer, Alba Silva, que se encontraba con Sergio Rico en el momento del fatal accidente, que ocurrió horas después de que el portero llegase al Rocío tras proclamarse campeón de la Liga francesa con el PSG.

Completamente destrozada, la influencer ha reaparecido en Instagram y, agradeciendo el apoyo que ha recibido desde que el portero sufrió el accidente, ha confesado cómo se siente: "Gracias por todo vuestro cariño hacia nosotros. Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte. Yo no tengo palabras para definir cómo me siento", ha revelado.

Poco después, Alba ha compartido una fotografía muy especial en la que Sergio Rico le da un tierno beso. "Te amo" es lo único que ha añadido a la publicación con la que ha querido proclamar su amor incondicional por su marido en estos durísimos momentos en los que el deportista lucha por su vida.

Y este martes, a primera hora de la mañana, la influencer ha enviado un desgarrador mensaje al portero confesando públicamente lo importante que es para ella con una preciosa imagen de ambos el día de su boda: "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", ha escrito.

Unas palabras que han activado las alarmas y han desatado una gran preocupación sobre el estado de salud de Sergio Rico, cuya evolución en las próximas horas será clave para su recuperación.