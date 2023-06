Susan Boyle, que saltó a la fama en 'Britain's Got Talent' en 2009, hizo una aparición sorpresa en la final de la cuarta temporada del popular programa, que se emitió este domingo.

Tras su actuación, la cantante escocesa reveló que había sufrido un derrame cerebral el año pasado.

La artista, de 62 años, se unió al elenco de Les Miserables del West End para cantar 'I Dreamed a Dream', la misma canción que la catapultó a la fama cuando apareció por primera vez en el 'talent show', según informa 'People'.

"Me siento genial", dijo Boyle sobre su actuación. "Es muy especial para mí porque en abril del año pasado sufrí un derrame cerebral".

"He luchado como loca para volver al escenario. Y lo he logrado", afirmó la estrella. Minutos después, el creador del programa y juez principal, Simon Cowell, elogió a Boyle por su valentía después de que confesara su problema de salud. “Susan, te debemos mucho y sabía que no estabas bien, pero si alguien iba a volver ibas a ser tú, porque no sería lo mismo sin ti”, dijo Cowell, de 63 años.

La intérprete de 'Wild Horses' también habló sobre su regreso al escenario en las redes sociales. Compartió fotos de la gran noche en su cuenta de Instagram. “Esta noche tuve el privilegio de regresar a @bgt y actuar con el maravilloso elenco de @lesmizofficial”, escribió y añadió: “Esta noche fue aún más especial para mí, ya que en abril de 2022 tuve un derrame cerebral”.

“Durante el último año he trabajado muy duro para recuperar mi habla y mi canto, con el único objetivo de poder cantar en el escenario nuevamente y esta noche mi arduo trabajo y perseverancia dieron sus frutos, cantando la canción que comenzó todo, 'I Dreamed A Dream'…”, concluye.