El actor José Luis Gil ha hecho su primera aparición en público tras más de dos años de ausencia debido a un ictus. Son contadas las ocasiones que hemos podido ver al actor, y siempre a través del Instagram de su hija Irene Gil desde que sufrió este episodio. Ahora, dos años después ha reaparecido asistiendo al ensayo general de ‘La Regenta’ en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. GIl aquiso así mostrar su apoyo a sus amigos y actores, Ana Ruiz y Álex Gadea, quienes compartieron una fotografía junto al conocido actor de ‘Aquí no hay quien viva’ en Instagram.

Los tres, que previamente habían trabajado en 'Cyrano de Bergerac', expresaron su gratitud por la visita de Gil. Álex Gadea compartió su entusiasmo por la presencia de Gil, mencionando la felicidad que les brindó con su visita durante el ensayo general. "La alegría de verte y abrazarte es inmensa, siempre. ¡Gracias, querido!", añadió, refiriéndose al inicio de las representaciones teatrales con público este domingo, junto a Ana Ruiz.

Por su parte, Ana Ruiz también agradeció a Gil con emotivas palabras, destacando el significado especial de su presencia en la víspera del estreno de ‘La Regenta’. "Ver a José Luis de pie, aplaudiendo, es uno de los momentos más hermosos y emocionantes del año. ¡Te quiero!", expresó.

Muchas reacciones a la fotografía

La imagen de José Luis ha sido celebrada por sus compañeros de ‘La que se avecina’, entre ellos Nacho Guerreros (Coque), Eva Isanta (Maite Figueroa) y el creador Alberto Caballero, quienes mostraron su afecto a través de comentarios en la publicación de Álex Gadea.

Un infarto cerebral que le cambió la vida

La vida de José Luis Gil cambió radicalmente en noviembre de 2021 cuando el actor sufrió un infarto cerebral. Son muchas las informaciones al respecto de su estado de salud pero fue el pasado mes de octubre cuando la hija del famoso actor escribía un desgarrador mensaje en su Instagram. “Es duro tener que hablar en su hombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así”, decía Irene Gil. “Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa”.

Fue la semana pasada cuando Irene volvía a compartir una nueva imagen del actor con otro bonito texto: “Es un crack!!! Y está guapo!!! Hoy has conseguido lo imposible, los tres hermanos de acuerdo!! Días como hoy es mejor pasarlos unidos!”.