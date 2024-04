Violeta Mangriñán responde a las preguntas del sexo y el dinero en La Resistencia: "A mí me gusta que me den"

Es el programa del momento. La Resistencia, el late-night, creado y presentado por el comediante y presentador David Broncano, se emite en el canal #0 de Movistar+ y ha logrado una gran popularidad gracias a su estilo único y a la capacidad del presentador para crear momentos cómicos inesperados. Desde hace unos años, La Resistencia se ha convertido en un referente dentro del panorama televisivo español y ha generado un seguimiento fiel por parte de su audiencia.

La última persona en participar en el programa es uno de los personajes VIP de Castellón: Violeta Mangriñán. La influencer castellonense fue la invitada anoche y acudió a la llamada de Broncano junto a su pareja, el cantante y dj Fabbio Colloricchio. La pareja, que hace apenas unos meses fueron padres por segunda vez, dejaron algunos momentos épicos durante la entrevista y, por supuesto, Violeta respondió a las dos preguntas típicas que el presentador realiza a cada invitado: ¿Cuántas veces ha follado en el último mes? y ¿Cuánto dinero tiene en el banco?

Asimismo, la de la Vall d'Uixó dejó antes otras flexiones sobre su vida y destaco que su primer amor lo tuvo con 16 años, aunque el primer beso fue a los 11 años. "Fue un beso de boca, pero sin lengua. Lo recuerdo triste”, apuntó.

Violeta y el porno

Otro de los temas que sacó Broncano fue el porno. “El porno es un poco tóxico porque no corresponde a la realidad, siempre ha sido machista, que la mujer es la que se somete. Que en cierto punto está bien porque a mí me gusta que me den. Aunque en ese sentido soy hembra alfa, siempre me ha gustado sexualmente dominar", reveló la influencer.

“Alguna vez he consumido porno”, prosiguió y a la pregunta de Broncano de que cuál es su primer búsqueda dijo que busca “tríos, me gusta el producto local”, un comentario que hizo que el público riera a carcajadas, ya que su pareja es italo-argentino. Ante ello, Violeta añadió que Fabbio es el primer chico con el que se ha liado que no es español. Y agregó: "Busco cosas que no hago habitualmente, si tengo que fantasear con algo… aunque luego mis amigas me han dicho que los tríos no son para tanto".

Las dos preguntas típicas

Los espectadores siguieron atentos toda la entrevista hasta llegar a uno de los momentos que siempre dejan miles de comentarios: las preguntas típicas de Broncano. La castellonense señaló, a la cuestión del sexo que: “Soy una chica que le gusta mucho el sexo, disfruto mucho. Llevo cinco años con mi novio y los tres primeros años lo hacíamos casi prácticamente a diario, pero desde que somos padres las relaciones han menguado, pero han aumentado en calidad”.

“Una media de dos por semana", indicó, aunque puntualizó que "este mes un poco más porque nos hemos ido de viaje a Sudáfrica tres días”.

Mientras que en cuanto al dinero, Violeta comentó que: "Dinero en el banco tengo casi el mismo dinero en patrimonio que personas me ven las stories". Y lo aclaró señalando que "en patrimonio tengo más de un millón, en la cuenta del banco no”.