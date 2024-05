La mujer de Kiko Matamoros desvela lo que hacen las modelos antes de desfilar: "Hay un cubo para que echemos de todo ahí y salgamos super delgadas"

Tras 5 años de criticado noviazgo, Marta López Álamo y Kiko Matamoros continúan con su relación al margen de los comentarios que han tenido que soportar. Comentarios en los que se cuestionaban los verdaderos intereses de la modelo en el televisivo, así como la diferencia de edad que a ambos los separa. A pesar de las dudas sobre su relación, lo cierto es que ambos han sabido hacer frente a los que no confiaban en su amor sellando su noviazgo con boda incluida.

Sin embargo, lo que sigue abundando en su cuenta de Instagram son comentarios sobre su físico o cuestionando su salud. El último al que la modelo ha tenido que contestar ha sido el de un usuario que le preguntaba por métodos muy cuestionables para estar delgada antes de un desfile, a lo que la mujer de Kiko Matamoros no dudaba en responder tirando de sarcasmo.

Marta López Álamo contesta

Muchos son los comentarios que la modelo en influencer recibe en sus redes sociales. Mensajes de todo tipo que, en ocasiones, pueden llegar a resultar ofensivos y a los que la modelo llega a contestar tirando de ironía. Es el caso de uno de los últimos comentarios que la joven ha compartido en Instagram y que le han llegado vía esta red social.

Instagram. / Instagram

"No me voy a quedar embarazada"

Marta López Álamo (26 años) acudía hace unas horas a un evento en Madrid sin la compañía de su marido, Kiko Matamoros (67 años). Desde que pasaran por el altar el pasado mes de junio, la pareja no ha podido evitar las preguntas sobre un posible embarazo. Y ahora la modelo ha querido ser más clara que nunca y ha confesado el motivo real por el que no dan el paso por el momento. "Sigo con el Dercutan. No me voy a quedar embarazada, sorry". En alusiones al tratamiento que está siguiendo para mantener el acné a raya y que tiene entre sus contraindicaciones quedarse encinta.