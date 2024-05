Pilar Rubio habla sobre su embarazo: "Como los otros cuatro"

Día marcado en rojo en el calendario de Pilar Rubio, que este martes ha presentado en Madrid su nueva colección de trajes de baño para la firma Selmark. Espectacular con dos de los cinco looks que ha creado en esta ocasión -uno azul con estampado natural en cámel, y el otro negro de corte asimétrico-, la presentadora se ha sincerado ante los micrófonos de Europa Press y, una vez zanjados los rumores de crisis que les persiguieron a ella y a Sergio Ramos a finales de 2023, ha confesado con naturalidad qué comenta con su marido cuando la prensa les separa mientras ellos siguen tan felices en casa con sus hijos.

Y, sorpresa mayúscula, Pilar no cierra las puertas a ampliar la familia y dar un nuevo hermanito a Sergio Jr., Marco, Alejandro y Máximo Adriano: "Si viene viene, como los demás" ha reconocido con una sonrisa. Además, la comunicadora ha desmentido que se lleve mal con los padres de Ramos y, como jurado de 'El Desafío', ha revelado cómo son Genoveva Casanova y Victoria Federica en las distancias cortas.

Respecto a los rumores de crisis, Rubio asegura que "yo creo que más que la gente sois vosotros los que decís esas cosas, pero bueno, no sé. Tampoco puedo estar todo el rato entrando en ese bucle porque es absurdo. Nosotros a veces vemos cosas u oímos cosas y es como si fuera, pues no sé, como si yo estuviera viendo una telenovela. Es que no va con mi vida, porque mi vida es otra, totalmente distinta, con mis hijos y mi marido, y todo normal. Entonces es como, no sé de quién están hablando, porque de mí no es."

Por otro lado, admite que no le importaría tener otro bebé. "Oye, si tiene que venir, como los otros cuatro. Nunca me he puesto, ni nos hemos planteado, venga, vamos a tener un hijo, ¿no? Han salido y ya está, o sea, pues no ha sido premeditado, no ha sido buscado ni planificado. Si tiene que venir, pues que venga y si no, pues creo que con cuatro voy bien servida, ¿eh? No pasa nada".