Leticia Sabater: "Soy una leona salvaje y sin límites, pero es difícil irte a la cama conmigo"

Leticia Sabater lo ha vuelto a hacer. La presentadora de televisión, actriz y cantante nunca deja de sorprender a sus fans con sus atrevidos y provocadores temas, y es que prácticamente la totalidad de su repertorio musical tiene alguna conotación sexual, siempre acompañados de un toque humorístico.

Una de sus canciones más conocidas es La Salchipapa, pero también se han viralizado otros como Toma Pepinazo, Trínchame el pollo, o El polvorrón. La artista utiliza las redes sociales, y sobre todo Instagram, para anunciar tanto sus bolos por diferentes pueblos a lo largo de toda la geografía española, pero también de sus lanzamientos musicales.

Así, Leticia Sabater compartió varias publicaciones anunciando el lanzamiento de su última canción: Titi cómeme el toto: "Para mis fans y seguidores, aquí os paso la portada del nuevo temazo del verano: ¡¡Titi cómeme el toto", escribía en el post con el que ha mostrado la carátula de este single, que salió el pasado lunes 27 de mayo.

"He hecho un lanzamiento para inteligentes"

La cantante, en una entrevista para el diario ABC, puso por los aires su trabajo: "He querido demostrar que también puedo hacer una coreografía de escándalo sin ser una tía de veinte años. Yo he tirado por lo fuerte. La mayoría de los videoclips no son así, no son tan extremistas como el mío. Es un vídeo bastante controversial donde todos los movimientos conducen a la sexualidad. Sin duda, considero que he hecho un lanzamiento para inteligentes", opinaba.

Además, considera que su trabajo es más complejo que el de otros artistas de la talla de Aitana o David Bisbal: "Para mí hacer un tema como los de Aitana o Bisbal me resulta facilísimo. Ese tipo de canciones me parecen tan fáciles que me aburren. Me gusta muchísimo más hacer canciones que se salgan de lo normal, que sean más sorprendentes y controvertidos".

Por otra parte, Leticia Sabater habló de su vida sexual: "Yo soy dos mundos completamente diferentes. Por un lado, soy una de las artistas más valientes de España, pero sin embargo, en mi lado personal soy la tía más normal del mundo. Me aburre que me chupen el culo para sentirme más importante. Eso lo hacen muchos artistas, pero a mí no me gusta nada".

"Soy una mujer tradicional, resulta bastante difícil irte a la cama conmigo, sin embargo, en el escenario piensas que soy una chica que te la puedes tirar en dos segundos. Tengo muchos valores y mucha ética, pero actuando soy una auténtica leona salvaje sin límites", sentenciaba.