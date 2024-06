Preocupación por Britney Spears tras aparecer semidesnuda en Los Ángeles

Britney Spears ha vivido unos años muy polémicos. La cantante de 'Toxic' fue puesta bajo tutela de su padre, Jamie Spears, en 2008, tras sufrir una grave crisis. Después de varios años de proceso judicial para obtener la libertad en el juzgado, puso fin a su tutela de 13 años en 2021.

Los familiares de la actriz están muy preocupados por su salud, sobre todo por los problemas mentales o el consumo de drogas. Hace varios años, la artista estuvo ingresada en algunos centros de rehabilitación en los que recibió medicación, y ahora, podría volver a necesitarlo.

Hace unos meses que la artista estuvo en el foco mediático tras anunciarse su divorcio con Sam Asghari, después de seis años de relación, y catorce meses de matrimonio. Sin embargo, la estadounidense tiene una nueva pareja: Paul Richard Soliz.

Ahora, el medio 'TMZ' ha vuelto a contar noticias sobre Britney Spears tras reaparecer en la madrugada del jueves al viernes semidesnuda en las puertas del hotel de Los Ángeles en el que estaba alojada. Se pudo ver a la artista con un short y cubriéndose la parte superior del torso con una manta y una almohada.

Al parecer, la estadounidense tuvo una pelea con su actual pareja. Según explica el medio, ambos se encontraban bebiendo en la habitación hasta que Spears empezó a gritar por el pasillo y se encaró con algunos empleados del hotel y diferentes clientes.

Tras ver su reacción, llamaron a emergencias y recibió asistencia sanitaria por una lesión en el tobillo: "Me caí y me siento avergonzada. Los paramédicos llegaron a mi puerta de forma ilegal y provocaron todo este revuelo innecesario, porque todo lo que necesitaba era hielo. Sé que mi mamá está involucrada. No he hablado con ella en seis meses y me llamó antes de que se supiese la noticia. Me tendieron una trampa", escribió la artista en sus redes sociales.