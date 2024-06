Llados amenaza a quienes le acusan de estafador: "Les puedo volar la chota en 1,2 segundos"

El influencer y coach de la autoestima, Amadeo Llados, vive su etapa más complicada como emprendedor. El creador de contenido se enfrenta a una denuncia masiva por parte de clientes que creen que su servicio es una estafa. Las acusaciones no tienen sentido para el español, que ha querido contestar a quienes difieren de su método.

"Nadie en la historia en la calle me ha dicho algo. Nadie se ha acercado a mí para decirme que soy un estafador o un vendehumos", ha comenzado diciendo. De hecho, el entrenador ha querido destacar que, a diferencia de las opiniones que está recibiendo, las personas con las que se encuentra tienen una reacción positiva.

"La gente tiembla, no pueden ni hablar, y luego me lo agradecen", argumenta Llados ante de sus alumnos, a los que dice ayudar a progresar en su vida con sus métodos. Además, el influencer no ha dudado en amenazar a quienes le critican, dejando caer incluso que va armado.

Restar credibilidad

"Quizás porque voy con una Glock y le puedo volar la chota en 1,2 segundos y no se la quiera jugar", teorizaba el creador de contenido ante algunos de los presentes en la videollamada. Finalmente, para defender sus cursos, Llados ha querido restar credibilidad a las opiniones contrarias. "La opinión de los plebeyos no es la realidad. La realidad es la opinión de los que ganan", terminó asegurando.