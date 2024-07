Tras cancelar varios conciertos, Isabel Pantoja elige Castellón para su gran retorno: ¿cuándo será?

La cantante sevillana Isabel Pantoja estará de descanso hasta su regreso a los escenarios el próximo 3 de agosto en Castellón de la Plana, según han informado a EFE fuentes cercanas a la artista.

Pantoja se encuentra en su casa de Medina Sidonia (Cádiz), en la finca 'Cantora', tras haber pasado varias horas el pasado viernes en el servicio de urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba, donde estuvo acompañada de su hermano y representante, Agustín, y fue dada de alta a media mañana.

La cantante, de 67 años, sufre desde hace años problemas renales, aunque las fuentes no han aclarado si fue atendida en el hospital cordobés por estos problemas. En las últimas semanas, ha tenido que suspender sus conciertos previstos en Tenerife, Huelva o Valladolid, entre otros.

Tampoco acudirá el próximo 13 de julio a Nerja (Málaga) ni el día 20 del mismo mes a San Roque (Cádiz), pero está previsto que retome su agenda profesional el 3 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón, con todas las entradas vendidas.

Desde ese día tiene confirmados conciertos en San Pedro del Pinatar (Murcia), el 14 de agosto; en la plaza de toros de Valencia, el 7 de septiembre, y en Santa Cruz de Tenerife, el 21 de septiembre.

Se confía en que pueda cumplir con todos sus compromisos previstos hasta finales de año.

Comunicado

Durante los últimos meses, el estado de salud de Isabel Pantoja ha estado en el punto de mira y han saltado las alarmas después de que se cancelaran varios conciertos de su gira 50 aniversario. Por este motivo, la tonadillera ha decidido enviar un comunicado urgente aclarando así su estado de salud. Un escrito que llega varios días después de que saliera a la luz la posibilidad de que la artista hubiera sido ingresada de urgencia en el hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para someterse a una operación, que finalmente no se decidió.

A través del comunicado, Isabel Pantoja aclara qué hay de verdad sobre ese ingreso y sobre las informaciones de su estado salud. Tal y como asegura la cantante de 'Marinero de luces', esa información pertenece a la intimidad y, aunque no ha querido entrar en muchos detalles, desmiente de manera categórica la información sobre su delicado estado de salud, asegurando que este tipo de declaraciones tan solo pueden perjudicar su gira de conciertos y su economía.

Según reza el escrito, "tales arbitrarias manifestaciones y especulaciones sobre el estado de salud de Isabel Pantoja, no solo no concuerdan con la situación real", asegurando así que el estado de salud de la tonadillera no es tan preocupante como las últimas informaciones que han trascendido ni con las últimas palabras de su sobrina, Anabel Pantoja, quien aseguraba que estaba "todo bien dentro de lo que cabe". Con estas declaraciones, la sobrina de Isabel Pantoja daba a entender que algo estaba ocurriendo.

Además, el comunicado emitido por el equipo de abogados de la tonadillera, aseguran que "han afectado y afectan profundamente a la reputación profesional y al honor de la Sra. Pantoja, causándoles unos considerables e inaceptables daños morales y económicos".