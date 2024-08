John 'Jack' Schlossberg, el atractivo heredero del clan Kennedy que arrasa haciendo política en TikTok

A la convención de Chicago en la que Kamala Harris se ha coronado como candidata demócrata a la presidencia de EEUU han acudido un montón de famosos para hacer piña contra Trump: desde Barack y Michelle Obama o Oprah Winfrey a Eva Longoria, pasando por Stevie Wonder o John Legend. Y también se ha destapado ante la audiencia planetaria el último eslabón del clan Kennedy: John 'Jack' Schlossberg. El nieto menor del histórico presidente John F. Kennedy y Jacqueline Lee Kennedy Onassis (de soltera Bouvier) es la viva reencarnación de su malogrado tío John-John Kennedy, muerto en 1999, a los 38 años, en un desgraciado accidente junto a su mujer, Carolyn Bessette.

Como el abuelo asesinado de un disparo en Dallas en 1963, prefiere que le llamen por el diminutivo Jack. Y aunque su madre, Caroline Kennedy, es más famosa, le gusta usar el apellido de su padre, el diseñador de exposiciones Edwin Schlossberg. Al igual que JFK, es un demócrata acérrimo y difunde las bondades del partido a través de vídeos con millones de reproducciones en TikTok e Instagram (suele expresar su firme postura en temas cruciales como el cambio climático, la igualdad racial, la sanidad universal y la justicia social, subido en un patinete, montado en una bici o en la playa con su tabla de surf).

Divulgador político 2.0

Su manera desenfadada de abordar la actualidad política y económica del país en sus redes sociales le ha granjeado un contrato de la revista 'Vogue' para cubrir las próximas elecciones presidenciales, en una jugada maestra para conectar la política con la cultura popular y, sobre todo, atraer a una audiencia más joven -'millennials' y a la Generación Z- y más diversa. De ahí, su última aparición estelar como corresponsal en la convención de Chicago, apoyando al equipo de Kamala. Ya en 2020 también estuvo haciendo de altavoz en la campaña de Joe Biden, pero lo que le ha dado, quizá, más fama es su enfrentamiento fratricida con Robert J. Kennedy, el primo de su madre que hasta este viernes era candidato independiente a la presidencia de EEUU (estuvo registrado como demócrata hasta octubre de 2023).

A 'Jack' Schlossberg, la nueva esperanza Kennedy, el nuevo heredero de la única 'familia real' que ha tenido EEUU, le irrita el hijo del senador, también asesinado, Bobby Kennedy. En sus vídeos no se corta y le acusa de mentiroso y de propagar teorías de la conspiración sobre el covid y las vacunas. "Es un maldito imbécil, te está mintiendo... Tiene a los donantes de Trump, tiene a los asesores de Trump, él y Trump se conocen desde hace mucho tiempo. No te dejes engañar por eso. No desperdicies tu voto", señala con gracia en internet iniciado un cisma familiar.

Un más en Cabo Cod

Neoyorquino hasta la médula (nació en la ciudad de los rascacielos el 19 de enero de 1993), solo viaja hasta Cabo Cod (el refugio playero de veraneo de los Kennedy y de las familias más ricas de EEUU) para conmemorar algún triste aniversario familiar. El, por ahora, 'influencer' político -cuenta con más de 350 seguidores en Instagram y se describe como "un tipo divertido y excéntrico que está intentando sacar la verdad a la luz"-, tiene dos hermanas mayores, Rose y Tatiana, con las que se crió en un lujoso apartamento en Manhattan, y estudió en las mejores instituciones del país: tras pasar por los prestigiosos centros Collegiate School, en el exclusivo barrio del Upper West Side, y Phillips Academy Andover en Masschusets, finalizó su etapa educativa al graduarse en la Universidad de Yale en la carrera de Historia (se especializó en cultura japonesa porque su madre era embajadora en el país asiático en aquel momento, entre 2013 y 2017).

Luego amplió su formación académica en Harvard, la misma universidad por la que pasó su abuelo, donde cursó dos postgrados en Derecho y Negocios. Hizo sus pinitos como becario de John Kerry mientras este era senador y antes de que Obama lo eligiera como su Secretario de Estado, y ha publicado artículos para 'The Washington Post' o 'The New York Times'.

Flores y novias

Aficionado a la lectura y a llenar su apartamento con flores, muestra en las redes sus dotes para el paddle surf, el remo y todo deporte que se practique al aire libre. Aunque parece que solo quedó en un rumor, en 2020 se habló de una supuesta relación sentimental con Selena Gomez, algo que la cantante y actriz desmintió. Su última novia conocida fue Krissy Jones, profesora de yoga con la que estuvo saliendo de 2017 hasta 2019.

"Me siento muy afortunado de que exista un registro histórico enorme sobre mi familia del que puedo aprender. Mucha gente no tiene ese tipo de relación con sus antepasados. Yo tengo mucha suerte y trato de aprender todo lo que puedo de ellos", ha declarado en una entrevista reciente la viva reencarnación de su tío John-John.

Aunque con unos rasgos menos perfectos, ha heredado el glamur telegénico de los Kennedy: pelazo increíble, mandíbula cuadrada, cuerpo espigado de deportista (hasta se pone la gorra visera para atrás como él) y una facilidad escandalosa para la locuacidad.

Atractivos indiscutibles de los Kennedy y, quizá, de una futura y prometedora carrera política.

