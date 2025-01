El regreso a la tele de la cocinillas Meghan Markle: ¿es la duquesa de Montecito la nueva Martha Stewart de Netflix?

Desde noviembre, Netflix tiene en su catálogo la docuserie sobre la reina de las recetas y el estilo de vida 'Soy Martha Stewart', y desde mediados de este mes también incluirá un nuevo programa de cocina de su digna sucesora: ni más ni menos que la duquesa de Montecito, Meghan Markle, que ha hecho coincidir este regreso a la pequeña pantalla con su vuelta también a Instagram (el 1 de enero subió un vídeo firmado por su marido, el príncipe Enrique, a la cuenta @meghan en el que se mojaba los pies en playa).

La nueva docuserie es todo un homenaje a la que fue una de las primeras agentes de bolsa de Wall Street, que de la nada levantó un imperio con su empresa de catering y organización de eventos, sus revistas y programas aspiracionales de televisión y que fue la primera mujer milmillonaria de EEUU (llegó a codearse con la mismísima Jackie Onasis). Y aunque fue a la cárcel cinco meses por tráfico de información privilegiada al vender acciones de una biotecnológica, lo cual le hizo perder su fortuna, la ha podido recuperar, y, a sus 83 años, sigue triunfando en la industria del entretenimiento.

Como Markle, que ya tiene un pasado televisivo -¿se acuerdan de la serie 'Suits'?-, y ahora espera hacerlo otra vez con el programa 'Con amor, Meghan' (With Love, Meghan), que llegará al canal de 'streaming' el próximo 15 de enero. La producción promete mostrarnos a la duquesa como nunca antes, ¡cocinando con amigos de Hollywood y compartiendo su pasión por la cocina!

Mansión de 5 millones

Y no una cocina cualquiera, pues aseguran que la duquesa ha alquilado una mansión de cinco millones para rodar a todo trapo su nueva serie (el set se encuentra a solo tres kilómetros de la residencia privada de la pareja real y sus dos hijos).

"Insípido" y "ajeno a la realidad"

El tráiler de 'Con amor, Meghan' (un montaje de paisajes californianos perfectos para una postal, la cálida narración de Markle y escenas de vida doméstica calibradas al milímetro) ha recibido críticas por ser "insípido", "excesivamente cuidado" y "ajeno a la realidad en medio de las dificultades económicas mundiales". La serie, compuesta por 8 episodios de 33 minutos cada uno, llevará a Meghan a la cocina junto a rostros conocidos, como Abigail Spencer, su compañera en 'Suits,' y la actriz y cómica Mindy Kaling. En el tráiler de dos minutos, Abigail aparece recordándonos su química en pantalla, mientras que Mindy declara emocionada, tras probar un trozo de tarta: "Este es uno de los momentos más glamurosos de mi vida".

Markle, en su nueva serie de Netflix, preparando una mesa ideal. / NETFLIX

Pero la duquesa no solo prepara ensaladas de rábanos, humus y tartas, también explora huertos, selecciona flores para decoraciones de mesa y hasta se atreve con la apicultura. En el clip, la duquesa comparte su secreto como chef: "Siempre me ha gustado coger algo bastante ordinario y elevarlo. Sorprender a la gente con momentos que les hagan saber que realmente estaba pensando en ellos. No buscamos la perfección, buscamos la alegría".

Meghan Markle, tanteando el mundo de la apicultura / NETFLIX

Glups! Pero no todo es ideal, divertido y relajado en la serie. En el tráiler, la vemos afrontar pequeños accidentes: le cae un poco de limón en un ojo y hasta tiene sus momentos torpes como cualquiera de nosotros (se le cae una de sus delicias recién horneadas).

"¡He estado tan emocionada de compartir esto contigo! Espero que te guste el programa tanto como a mí me encantó hacerlo. ¡Os deseo a todos un fantástico año nuevo! Gracias a nuestro increíble equipo y al equipo @netflix. ¡Más que agradecido por el apoyo y diversión!", ha compartido en su nueva cuenta de Instagram.

Para los no iniciados, la duquesa de Sussex abrió en 2014 The Tig, un blog de comida, viajes, moda y belleza, con el que trabajó su perfil público en las redes sociales, antes de convertirse en miembro de la realeza en 2017. Y hasta tuvo un novio chef, Cory Vitiello, que la introdujo en el mundo de la cocina.