"Me llamaba todos los días": Shakira desvela el artista que la apoyó tras su ruptura con Gerard Piqué

Hace dos años y medio que Shakira y Piqué anunciaron su ruptura. Tras esto, en abril de 2023, la artista y sus hijos, Sasha y Milan, dejaron Barcelona para empezar una nueva vida en Miami.

Parece que a la colombiana le ha ido muy bien cambiar de aires, y podría estar viviendo una de sus mejores etapas.

Las mujeres ya no lloran

Tras siete años, lanzó el pasado 22 de marzo su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran', que se convierte en su primer debut en vinilo y el duodécimo disco de estudio en toda su carrera profesional. Entre los temas se encuentran algunos ya conocidos como 'Music Sessions Vol. 53' con Bizarrap, 'TQG' con Karol G, o 'Te Felicito' con Rauw Alejandro.

Ahora, Shakira ha concedido una entrevista a la revista 'Rolling Stone' en la que ha asegurado que Chris Martin, el líder de la banda 'Coldplay', fue uno de sus mayores apoyo tras su divorcio con Piqué.

"Estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí con el corazón roto. Me llamaba todos los días para ver cómo estaba, me enviaba palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría", ha declarado la artista.

La colombiana y Martin coincidieron en la sexta temporada del concurso 'The Voice', concretamente, cuando el británico participó como coach invitado. Shakira ha asegurado que ve al artista "como una persona que ve la vida desde una perspectiva diferente, que es sensible a las necesidades de los demás y muy empático".