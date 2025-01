Dabiz Muñoz toma la decisión definitiva sobre 'DiverXO' y se prepara para decir 'adiós' por esta razon: "está tomada"

El Lazarillo de Tormes es una obra clásica que, entre sus muchas enseñanzas, deja clara una lección crucial: la fama no siempre va acompañada del éxito financiero ni de la estabilidad. La historia del pícaro que observa la caída en desgracia de la aristocracia resalta la brecha entre la apariencia y la realidad, algo que puede aplicarse perfectamente a la vida de muchos grandes nombres en la actualidad, incluyendo el chef Dabiz Muñoz.

Muñoz ha sido uno de los grandes protagonistas de la gastronomía española e internacional en los últimos años, pero su carrera no ha estado exenta de momentos de reflexión y dificultad. Recientemente, se ha estrenado su documental UniverXO Dabiz en Netflix, donde se ofrece una mirada íntima sobre la vida detrás de su famoso restaurante DiverXO, un establecimiento que ha llevado al chef a alcanzar el estatus de "mejor chef del mundo" gracias a sus tres estrellas Michelin.

El documental

A través de este documental Muñoz ha revelado la otra cara de su éxito, mostrándonos no solo la cocina vanguardista que ha hecho famoso a DiverXO, sino también las dificultades y sacrificios personales que ha implicado llegar hasta donde está. En una reciente entrevista en el programa 'Zapeando', el chef se mostró sincero sobre sus pensamientos respecto al futuro de DiverXO, afirmando que la decisión de cerrar el restaurante "ya está tomada". Esta afirmación ha sorprendido a muchos, ya que DiverXO ha sido un símbolo de su carrera y uno de los restaurantes más emblemáticos de la gastronomía moderna.

La pregunta que le planteó la periodista María Gómez sobre si realmente pensaba en cerrar un restaurante con tres estrellas Michelin, con la historia que tiene y el impacto que ha dejado en la cocina española, dejó claro el conflicto interno que enfrenta Muñoz. "Es algo que llevo pensando mucho tiempo. Es una dicotomía entre lo que significa cerrarlo y lo que significaría no cerrarlo. En realidad, creo que la decisión está tomada, pero no se sabrá en la segunda temporada", confesó, haciendo referencia a la próxima entrega de su documental.

Este posible adiós de DiverXO no es solo una cuestión de negocio. Muñoz explicó en el mismo contexto que el precio del éxito en la alta cocina ha sido muy alto, afirmando que, si tuviera que empezar desde cero, no cree que sería capaz de hacerlo: "Aún escucho que estoy de moda. Bendita moda que dura 19 años. Eso se llama tendencia". Para él, el ascenso al más alto nivel culinario no ha sido fácil ni satisfactorio en todos los aspectos, y las dificultades personales que conlleva estar en la cima han pesado tanto como sus logros profesionales.