Las redes alucinan con el cambio físico de Tini tras realizarse esta operación estética

Tini Stoessel ha sorprendido a todos sus seguidores tras compartir una imagen en Instagram. La cantante argentina llevaba unos días desaparecida de redes sociales por dos motivos: las vacaciones de Navidad y tras hacerse una operación estética que estaba deseando desde hace mucho tiempo. Y así lo ha querido enseñar en la red social con el impactante cambio.

La cantante se ha realizado una cirugía de aumento de pecho, ya que era uno de sus mayores complejos y así lo ha explicado en repetidas ocasiones públicamente. Esta operación ha decidido hacerla a sus 27 años con el objetivo de arrancar el 2025 por todo lo alto.

Complejo físico

El periodista Gustavo Méndez ha desvelado la manera en la que se llevó a cabo la operación para que no hubiese ninguna filtración a la prensa. “Escondieron hasta a las enfermeras cuando la llevaron al quirófano. No escanearon su DNI para no revelarlo", ha comentado.

Con la operación estética, Tini ha acabado con uno de sus mayores complejos físicos en uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como a nivel personal. La cantante ya no tiene ninguna relación con el futbolista Rodrigo de Paul y eso le supone un respiro muy importante, debido a que el final de la relación estuvo marcada por mucha tensión.

El post de Instagram, Tini ha tenido mucho apoyo de todos sus seguidores y también de personas reconocidas como Ana Mena y Emilia Mernes. La artista ha indicado que "mis amores, los amo. Gracias por estar presentes. No veo la hora de volver a vernos. Les mando todo mi amor y los mejores deseos para este año”.