Crece la preocupación por el estado de salud de Àngel Llàcer: todos los detalles de su baja médica

El 2024 no fue un año fácil para Àngel Llàcer, quien vivió un inesperado susto relacionado con su salud tras un viaje a Vietnam. El conocido jurado de 'Tu cara me suena' jamás imaginó que unas vacaciones en el sudeste asiático pondrían su vida en peligro. Tras regresar a Madrid, Llàcer fue ingresado de urgencia debido a una grave infección provocada por la bacteria 'Shigella', que contrajo en febrero durante su estancia en dicho país.

Este problema de salud le obligó a hacer una pausa en su carrera, tanto en la televisión como en el teatro, después de pasar varios días ingresado en la UCI. A pesar de la gravedad de la situación, Llàcer ha ido recuperándose lentamente gracias al apoyo médico y a un proceso de rehabilitación, lo que le ha permitido reaparecer puntualmente en televisión.

Un mal inicio de año

No obstante, el comienzo de 2025 tampoco está siendo fácil para Llàcer: cuando estaba a punto de retomar sus compromisos laborales en televisión, una nueva complicación médica lo obligó a retrasar su regreso. A pesar de haber aceptado previamente ser el presentador de 'Soc i Seré', un nuevo concurso de TV3 que se estrenará este mismo año, su vuelta a la pantalla se ha visto empañada por otro revés de salud, que lo mantendrá alejado de su actividad profesional por un tiempo más.

En una reciente entrevista con Ricard Ustrell, en el programa 'Col·lapse' de TV3, Llàcer explicó que confiaba en estar completamente recuperado para retomar su trabajo, pero que, al poco tiempo de comenzar a grabar el programa, notó que su salud no respondía como esperaba.

A pesar de todo, Llàcer sigue con ganas de reincorporarse a su vida profesional. "No tengo más ganas de vivir porque ya las tenía antes, tengo más ganas de estar con mis amigos. No pasaba tanto tiempo con ellos porque trabajaba mucho, ahora no trabajo. Yo tenía muchas ganas de trabajar y cogí el alta, estuve 15 días y empecé a cojear. Ahora, vuelvo a estar de baja, pero ya estoy intentando recuperarme porque yo quiero trabajar cuanto antes mejor", confesó.

Además, habló sobre su proceso de rehabilitación: “Hago rehabilitación cada día, cada día subo y bajo una montaña, son dos horas. Cada día mejoro un poco, pero por ejemplo, si me siento en el suelo, no me puedo levantar”, añadió.

La última hora

Por su parte, este lunes, Miquel Valls, colaborador de 'Espejo Público', ha ofrecido más detalles sobre el estado de salud del actor. "Lo vimos muy positivo y optimista, bastante mejor que en las últimas veces que lo habíamos visto. Los problemas de movilidad que presenta son comprensibles, considerando todo lo que ha atravesado", explicó en el programa de Antena 3.

En cuanto a la información que ha circulado en los medios, Valls ha aclarado: "Hay un error en lo que se ha publicado. Ángel no está pidiendo la baja debido a un empeoramiento de su salud. Cuando salió del hospital, su intención era reincorporarse pronto al trabajo, pero pronto se dio cuenta de que no podía, ya que necesitaba someterse a una larga rehabilitación, con varios ejercicios diarios, y fue en ese momento cuando decidió tomarse un tiempo de baja".

Asimismo, el periodista ha añadido que "hace poco tuve la oportunidad de cenar con Ángel, espero que no le importe que lo mencione. Lo vi muy bien, con muchas ganas de volver a trabajar y divertirse. Está aprovechando este tiempo para ponerse al día con amigos, algo que no había podido hacer en los últimos años. Aún tiene dificultades con la movilidad en una pierna; no puede hacer tareas como poner una lavadora solo, y si se cae, no tiene la fuerza para levantarse".