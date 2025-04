La madre del hijo ilegítimo de Courtois estalla por sus deudas y un posible desahucio: "Y él en avión privado, de fiesta..."

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo. El guardameta ha alcanzado su máximo nivel defendiendo la portería del Real Madrid y ha ganado numerosos títulos, levantando, entre otros trofeos, la Champions de la temporada 2021/22 en la que dejó actuaciones estelares. Sin embargo, el belga ahora ha sido noticia por las declaraciones de una mujer con la que tuvo una aventura y que ha cargado duramente contra él.

El diario inglés 'The Sun' recoge que Courtois y Elsa Izac se conocieron en 2014, cuando el jugador blanco se unió al Chelsea tras jugar varios años cedido en el Atlético de Madrid. Fueron vecinos, y esa cercanía derivó en un romance -ambos tenían pareja en aquel entonces- y en el nacimiento de Enzo, su hijo en común, en el año 2017. El 'Daily Star' contó hace años que, incluso, se veían en los hoteles de concentración del Chelsea antes de los partidos.

Hipotecada

Ahora, Elsa ha contado que teme quedarse sin hogar ante la falta de recursos económicos para pagar la hipoteca. La mujer, de 50 años, reside en una propiedad valorada en 3 millones de libras, y tiene una deuda que alcanza las 63.000 libras. Asimismo, parece que la vivienda se ha visto sacudida por la humedad, y el techo se está resintiendo.

'The Sun' ha recogido las declaraciones de Elsa Izac. "Tengo miedo de que el banco se quede nuestra casa, y me preocupo cada vez que alguien llama a la puerta. No quiero encontrarnos sin hogar de repente". Asimismo, ha criticado el modo de vida de Courtois, que contrasta claramente con las dificultades que ella está atravesando. "No me parece aceptable ver a Thibaut viajando en aviones privados, de fiesta en yates y luego dejando a su hijo en este entorno".

En anteriores ocasiones, Elsa Izac afirmó que Courtois le pidió abortar cuando le dijo que estaba embarazada, pero siguió adelante. Ahora, queda esperar para conocer el próximo capítulo de esta historia.