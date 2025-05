Edurne desvela el motivo de su salida de Telecinco: "La perjudicada con todo esto he sido yo"

Edurne es una de las cantantes más destacadas de España. Sin embargo, no se dio a conocer hasta su espectacular participación en la cuarta edición de 'Operación Triunfo'. Desde entonces, la madrileña es una referente en la industria musical por canciones como 'Amanecer', 'Sigo enamorada de ti' o 'Basta', entre otras muchas.

A lo que respecta a su vida privada, la artista ha formado una familia con el portero David de Gea y tienen una hija: Yanay. Se conocieron en 2010 durante la grabación de un villancico solidario para la Fundación Aladina, y desde entonces no se han separado.

Televisión

La trayectoria profesional de Edurne no solo se limita a su faceta como cantante, sino que lleva más de diez años vinculada al mundo de la televisión haciendo de presentadora y jurado en distintos programas.

La madrileña hace un año decidió abandonar 'Got Talent', donde llevaba diez años como jurado, para fichar a uno de los espacios de la competencia, como es 'La Voz' de Antena 3, un formato de televisión que tiene más relación directa con la música.

Una decisión que sorprendió a los telespectadores de ambos formatos. Ahora, la televisiva ha concedido una entrevista al portal 'Vertele!', para explicar los motivos. La artista empieza admitiendo que "la tele me encanta, fue un descubrimiento hace ya muchos años".

La madrileña reconoce que se fue de Telecinco para centrarse únicamente en la música. "Es verdad que dejé 'Got Talent' para centrarme en mi música, pero a su vez me surgió la oportunidad de ser coach en 'La Voz Kids'. No tuve dudas en entrar, puesto que es un programa maravilloso centrado en la música y con niños!".

La artista señaló que no se fue del formato de Telecinco porque ya lo tenía pactado con Antena 3: "Lo que quiero decir es que no dejé 'Got Talent' por 'La Voz', quiero aclarar esto porque dio esa sensación".

Para zanjar este tema, la esposa del portero expuso "sé que puede parecer raro, por eso quiero aclararlo, porque al final la perjudicada con todo esto he sido yo".