La hija de Manolo "el del bombo" niega el mayor bulo sobre la muerte de su padre

Manuela, la hija de Manolo "el del bombo", ha decidido romper su silencio. La joven ha tomado la palabra en 'Y ahora Sonsoles' para desmentir el mayor bulo que se ha lanzado sobre la muerte de su padre: que murió por culpa del apagón.

Según ha relatado la chica en su intervención, "no me parece bien que mi padre esté arriba aún y la gente diga cosas que no son, porque eso no me parece de buena persona". Además, ha afeado la intervención de un supuesto amigo de Manolo que ha hablado de sus problemas económicos. "No podéis contar cosas de mi padre ahora mismo, es que está arriba. Está aún aquí", decía la joven a cámara.

Manolo el del Bombo, en su bar de Valencia / LV-EMV

"La familia sabía cómo queríamos a mi padre, y agradecer los mensajes bonitos que están llegando y el respeto que habéis tenido muchos de vosotros", comentaba Manuela a la presentadora Sonsoles Ónega durante la conexión. "No quiero que, por tres personas que están haciendo esto, lo ensucien", afirmaba también.

Finalmente, la chica quería desmentir uno de los mayores bulos que se habían lanzado en redes sociales: que Manolo había muerto por culpa del apagón del pasado abril. "No es cierto, mi padre no murió por un apagón. Mi padre se durmió y ya no se ha desperado, y ya está", terminaba diciendo durante la conexión.