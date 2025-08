Los halagos de Trump a Sydney Sweeney y a su polémico anuncio disparan en bolsa las acciones de American Eagle

Aunque muchos están enfadados con Sydney Sweeney por protagonizar la controvertido anuncio de la marca de moda vaquera American Eagle, la actriz de 'Euphoria' y 'The White Lotus', que acaba de estrenar la cinta 'Americana', tiene un nuevo superfan: el presidente Donald Trump. Y esto ha hecho que la marca se haya revalorizado en Wall Street.

"¿Está registrada como republicana? ¡Ay, me encanta su anuncio!", ha dicho el mandatario americano a los periodistas, nada más conocer la afiliciación política de una de las actrices más famosas para la Generación Z. Tras estas palabras elogiosas ante las cámaras, Trump también le ha dejado una dedicación a la joven en su propia red social, Truth Social: "#SydneySweeney, una republicana registrada tiene el anuncio MÁS CALIENTE del momento. Es para American Eagle, y los vaqueros están volando de los estantes. Ve a por ellos Sydney".

Fue al bajar del avión, en Pensilvania, cuando Trump se enteró de que la actriz se había inscrito en el Partido Republicano de Florida, el 14 de junio de 2024, poco después de comprar una mansión en los Cayos [fue inicialmente el portal de noticias Buzzfeed News el que, el sábado, citando registros de votación públicos, confirmó este dato, que luego han verificado otros medios de EEUU].

"Encantado" con el anuncio

La reacción del presidente es instantánea, se le ilumina la cara, tal como muestra el vídeo. Y rápidamente expresa su apoyo a la reciente campaña de 'American Eagle' de Sweeney, que muchos tachan de "racista" por el juego de la palabras "jeans" y "genes", que en inglés se pronuncia igual, pero que da pie a pensar en la superioridad de la raza blanca.

"¿Está registrada como republicana? -respondie el presidente, de 79 años-. Ay, ahora me encanta su anuncio". "¿Es cierto? ¿Es Sydney Sweeney... -añade luego-. Te sorprendería saber cuánta gente es republicana. Eso no lo sabía, pero me alegra que me lo dijeras".

Tras correr como la pólvera el vídeo de Trump alabando a Sweeney y su anuncio, la marca de ropa American Eagle se disparó este lunes un 24 % en Wall Street.

Al cierre de la bolsa, las acciones de la minorista se situaron en 13,28 dólares, casi un 24% más respecto al cierre del viernes pasado, dando un notable impulso a su capitalización, que se sitúa en 1.860 millones de dólares, y que en el último año se ha reducido en torno al 33% debido a problemas de ventas.

Sweeney protagoniza un anuncio que juega con la palabra 'jeans' (vaqueros), con una pronunciación muy similar en inglés a 'genes', y que muchos usuarios de internet han interpretado como una defensa de que ciertos rasgos genéticos, especialmente los asociados a la blancura, son deseables o superiores.

Comunicado de American Eagle

American Eagle, por su parte, ha salido al paso de la polémica asegurando que la campaña trata únicamente sobre los tejanos, pero según medios económicos gracias a la publicidad, y a la intervención del presidente, el interés por la marca en las búsquedas de Google es el más alto en dos décadas.

El pasado mes de mayo, la marca de ropa anunció amortizaciones por valor de 75 millones de dólares relacionadas con un exceso de inventario y retiró sus previsiones de negocio para este año citando un entorno macroeconómico complicado y unas malas ventas que le llevaron a hacer grandes descuentos.