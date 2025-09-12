Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez, el bombazo sentimental que sigue fluyendo

Lo que más nos gusta a las Mamarazzis son esas parejas que aparecen cuando menos lo esperamos y nos dejan con la boca abierta. Este verano no ha sido diferente: dos historias de amor (o de “algo” que todavía no sabemos cómo llamar) que nacieron entre playas, fiestas, hoteles y encuentros discretos, tienen todas las papeletas para convertirse en protagonistas de portadas y titulares durante los próximos días. Muy distintas entre sí, pero con un punto en común: ahora mismo acaparan todo el foco mediático y tienen a los paparazzi de medio país pendientes de poder realizar el reportaje definitivo.

Un encuentro en Ibiza

La primera es la formada por el castellonense Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez, de 'Operación Triunfo'. Lo contábamos esta semana en el pódcast de El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial que el periódico Mediterráneo y que quede claro: de haber habido fotos, habría sido uno de los bombazos mejor pagados del verano. Lo suyo empezó con un flirteo cocido a fuego lento durante muchos meses. Su atracción quedaba en nada porque ambos tenían pareja y se limitaban a intercambios vía WhatsApp que mantenían viva la llama. Nunca era el momento de dejar rienda suelta a sus deseos. Hasta que este verano, solteros y libres, se encontraron en el Soho Farmhouse de Ibiza. Les importó más bien poco que los allí presentes les vieran besarse. Y esa ha sido su tónica desde entonces.

Una relación sin etiquetas

Su atracción no quedó en un día en la isla. Se ha trasladado a Madrid donde también han tenido encuentros secretos. Secretos para la mayoría, menos para nosotras que hemos sido detalladamente informadas. Se les ha podido ver en más de una ocasión disfrutando de las fiestas de la noche madrileña. No son pareja oficial, pero tampoco quieren cortar la historia. Se gustan, se ven y no se esconden demasiado. Amigos cercanos ya sabían de lo suyo, y hasta tenían ganas que trascendiera porque no podían más con el secreto. Eso sí, ahora Nerea está volcada en 'Bailando con las Estrellas' (Telecinco), con ensayos que le dejan poco margen para el ocio. La pregunta es si Silvestre, tan aficionado a colgar fotos intensas en Instagram, se animará a darle apoyo público. Porque una simple captura de la pantalla de su televisor mientras Nerea baila a modo de story sería el colofón definitivo, la confirmación que nos gustaría.

El otro romance inesperado

Con Miguel Ángel y Nerea podemos sacar pecho, la exclusiva de sus primeros encuentros es nuestra. Con la segunda pareja, la formada por Nicki Nicole y Lamine Yamal, debemos bajar un poco la cabeza. Admitimos sin complejos que no apostábamos un euro a que fuera cierto. La cantante argentina ha estado esta semana en Barcelona para un evento de Desigual y ha aprovechado para pasar unos días con el jugador del Barça, alojados en un hotel de la ciudad. Y aunque en redes sociales solo se atrevieron a dejar dos migajas —una foto rarísima de Lamine con la cara de Nicki, indescifrable como un jeroglífico, y otra de ambos confesando que estaban viendo 'La que se avecina'— lo importante es que han disipado los rumores de que todo era una estrategia para contentar a Hansi Flick y promocionarla a ella. De eso nada. La tiktoker y periodista Núria Marín confirmaba en sus redes, con información de primera mano, que lo de esta pareja es real. Con 18 y 25 años, estos días no han sido de grandes exclusivas ni de fiestas salvajes, sino de sofá, manta y, suponemos que, entre otras cosas, muchas risas. Nosotras dudábamos, pero parece que esta relación ya ha cogido carrerilla. Pues nada, que viva el amor.