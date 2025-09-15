Cora Schumacher, sobre su apellido: "Lo mantendré mientras siga ganando dinero con él"

Cora Schumacher es una mujer de múltiples talentos: actriz, modelo, piloto de automovilismo y presentadora de televisión alemana. Asimismo, no puede ni pretende negar que su famoso apellido también ha sido una llave importante para abrir ciertas puertas.

Tras haber estado 8 años con el piloto Ralf Schumacher, ha decidido continuar su carrera portando el apellido de él. Un tema sobre el que se ha pronunciado recientemente en una entrevista dejando clara su posición e intenciones al respecto.

Hace un tiempo, la vida privada de Ralf Schumacher saltó a la palestra cuando confirmó en 2024 su relación con Étienne Bousquet-Cassagne, forma en que salió del armario. Este hecho generó una gran atención mediática sobre la familia Schumacher y las declaraciones de sus miembros.

El foco se centró, especialmente, en la reacción de Cora, quien acudió a terapia tras la noticia. La expareja del que fue ganador de seis Grandes Premios de Fórmula 1, se separó en 2009 y rubricó el divorcio en 2015. Desatar también que tienen un hijo en común, David (23 años).

Ralf Schumacher con su actual pareja, Étienne Bousquet-Cassagne. / Archivo

"No me habría casado con él"

En relación a la orientación sexual de Ralf, Cora admitió que desconocía ese aspecto de su exmarido, aunque confesó que tenía ciertas sospechas. “No lo sabía, de lo contrario no me habría casado con él. No habría tirado mi vida a la basura por todo el dinero del mundo. Mis mejores años”, aseguró sin rodeos.

A pesar de la polémica, la actriz insiste en que su apellido sigue siendo una parte importante de su identidad profesional. Aunque su relación con Ralf terminó hace tiempo, considera que su nombre le ha abierto muchas puertas y le ha facilitado oportunidades laborales.

"Lo mantendré mientras pueda seguir ganando dinero"

En una entrevista reciente, la exmodelo y presentadora confesó que no tiene intención de recuperar su apellido de soltera, Brinkmann. “¿Por qué debería hacerlo? Sería estúpida si lo hiciera. Lo mantendré mientras pueda seguir ganando dinero con él”, afirmó con determinación.

Así es como Cora Schumacher ha decidido, sin duda, ser honesta con su postura: mientras el apellido le siga siendo útil, no tiene intención de renunciar a él.