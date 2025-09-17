Sergio Ramos revela el 'condimento fetiche' que añade a todas sus comidas: "Soy un obseso"
Le gusta tanto este ingrediente que hasta le pusieron un apodo por ello cuando era pequeño
Alba Aguilera
Sergio Ramos ha demostrado a lo largo de su carrera que la disciplina y el trabajo duro pueden alargar la vida deportiva al más alto nivel. A sus 39 años, el exjugador del Real Madrid sigue presumiendo de físico y rendimiento gracias a unos hábitos estrictos.
Pero ni el futbolista más exigente se libra de tener una debilidad. En su caso, hay un ingrediente que lo vuelve completamente loco: la mayonesa.
Lo confesó él mismo en una charla distendida con el 'streamer' Ibai Llanos: “A mí de joven me decían mayonesa porque era un obseso de la ‘mayo’, me flipa”, reconoció entre risas.
Además, Ramos detalló que su fascinación por esta salsa va más allá de lo normal: “Yo cojo la hamburguesa y le doy vueltas y vueltas poniéndole. Me queda entre el bigote y la barba y parezco Papá Noel”, bromeó.
Eso sí, a pesar de su pasión por la mayonesa, el defensa andaluz sabe encontrar el equilibrio. Controla cuándo puede rendirse a sus caprichos sin descuidar su preparación física.
"No pasa nada por darte un capricho"
Su día a día está marcado por una dieta cuidada, con carnes magras, pescados a la plancha y muchas verduras. Los productos ultraprocesados, el azúcar y las grasas saturadas, quedan fuera de su menú habitual.
Sin embargo, cuando se lo puede permitir, no duda en darse un homenaje. Uno de sus rituales favoritos es visitar McDonald’s en familia y pedirse patatas grandes, bebida light y una hamburguesa generosamente bañada en mayonesa.
“Si te cuidas durante 29 días, no pasa nada por darte un capricho el trigésimo”, resume Ramos, dejando claro que incluso los más rigurosos tienen sus placeres innegociables.
