Paco Ureña: "Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo"

El conocido filósofo griego Aristóteles, creía que todo sucede por una razón, siempre. Y que cada experiencia en tu vida, fue diseñada para moldearte y convertirte en la última y mejor versión que puedas imaginar que eres.

‘Todo pasa por algo’, señalaba el filósofo, polímata y científico griego, nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la Antigua Grecia. El considerado junto a Platón, el padre de la filosofía occidental, con esta cita podría resumir la existencia del torero lorquino Paco Ureña en la pedanía lorquina de La Escucha, situada al suroeste de la capital, Lorca, en el límite con Puerto Lumbreras y Águilas.

Allí, comenzaba hace treinta y tres años su particular idilio que -desde el despuntar del alba y hasta caer la noche- ha mantenido y sigue manteniendo el ‘maestro’ con el campo. Antes, en tierras de labranza, donde cultivaba la tierra junto a sus padres y hermana, y más tarde, en tierra de toros, Andalucía, Albacete y Salamanca, donde aquel imaginario de campo bravo cobraba vida, y ese galanteo con el que soñaba se hacía realidad.

Una realidad que comparte cada día con un adversario que muestra fuerza, valentía, pasión, arte…, que juntos desbordan en tardes, preámbulo de noches de luna llena, y en la arena de una plaza mientras aguardan la gloria -ese, aplauso prestado-, esencia de la tauromaquia.

Ese ‘flirteo’ con el campo comenzó mucho antes de que, ese existir que vive, fuera siquiera un sueño. “Mis veranos de niño tienen quizás poco que contar. Me daban las vacaciones en el colegio y me ponía a trabajar. Mi padre, nos levantaba a mi hermana Beatriz y a mí a las seis de la mañana a toque de silbato para trabajar en el campo. A la playa, íbamos sólo algún día porque los veranos eran para trabajar recogiendo tomates, pepinos y sandías”, cuenta el torero lorquino Francisco José Ureña Valero, ‘Paco Ureña’, desde tierras de Albacete donde se encuentra preparando sus próximos compromisos, el más inmediato, Bilbao, que cuando se publique este reportaje habrá dejado atrás. Una plaza, ‘Vista Alegre’, que supone un reencuentro, después de cortar en 2019 cuatro orejas.

A la playa iba sólo algún día, porque los veranos eran para trabajar recogiendo tomates, pepinos y sandías

Hace apenas unos minutos que ha colgado los ‘trastos’ después de una intensa jornada de calor en campos de Albacete: “Estoy muy ilusionado con lo que está por llegar, Bilbao, dos tardes en Murcia, y Lorca, siempre Lorca, la tierra que me vio nacer, mi gente… Me hace una ilusión tremenda torear en Sutullena. Lo que han hecho los lorquinos con Sutullena es un sueño cumplido. Han conseguido recuperar su plaza y demostrar que hay afición, y en esas estamos todos”, señala.

De vuelta a aquel, su ‘Verano Azul’, señala, que lo que él hacía no era ninguna heroicidad. “Era algo habitual para todos los niños que vivíamos en pedanías. Los tiempos eran difíciles, y todas las manos eran pocas para ayudar en el campo. Ese fue mi verano, el de mi infancia, de mis primeros años de juventud. Había pocos días de relajación. Era una época distinta que me sirvió para valorar mucho más las cosas que te da la vida. Agradezco aquella enseñanza, porque me forjó como la persona que soy ahora”.

Algún día, “muy poquitos y contaditos, íbamos a la playa, entre otras cosas, porque si llegaba un día libre, que solía ser algún domingo, lo que querías era no madrugar y descansar”. De aquellos pocos días que disfrutó del mar es la foto que ilustra este reportaje. “En esa foto tendría tres o cuatro años, no más. Es una fotografía que siempre me acompaña y que forma parte de mi particular ‘capillita’ que viaja conmigo. Le tengo un cariño, un amor especial. En ella, estoy en la playa de San Juan de los Terreros con mi hermana Beatriz y mi abuelo Paco”, explica.

Nada más darle las vacaciones en el colegio comenzaba su trabajo en el campo: “Mis padres sembraban tomates, sandías y pepinos, sobre todo. El verano era la campaña más fuerte, por lo que suponía una parte muy importante de la economía familiar. En aquellos momentos no me era muy agradable, porque arrancábamos a las seis de la mañana y hacíamos un alto para comer a mediodía y continuábamos hasta casi entrada la noche, las ocho y media o nueve”, añade.

Hasta que se sumaron a las tareas del campo, pasaban mucho tiempo con sus abuelos. “Mis padres trabajaban bastante y mis abuelos eran los que tiraban del carro con nosotros. Vivían cerca de casa. Me gustaba mucho estar con mi abuelo, del que me pusieron su nombre. Recuerdo con mucho cariño aquellos momentos, que pueden no ser bonitos para otros, pero yo siento que tuve una infancia preciosa. Quizás, repito, no era consciente de la educación, de las formas, que me estaban inculcando, pero, ahora, cuando echo la vista atrás, valoro mucho todas aquellas enseñanzas que, no eran un caso aislado, porque ocurría con todos los que vivimos aquella época”.

Estoy en un momento muy bonito, quizás el mejor de mi vida como torero, con citas muy importantes

Como él, apunta, el resto de vecinos de su misma edad, colaboraban en las tareas del campo. De su época estudiantil no tiene muy buenos recuerdos: “Era un estudiante horrible. Ni yo supe entender al colegio, ni el colegio me supo entender a mí. No era un buen estudiante, porque mi cabeza estaba en otro sitio. Soñaba con otro lugar, y entendía que el colegio era ese trámite que debía pasar para poder volar y cumplir mi sueño. Creo que quería ser torero antes de quererlo”.

Nadie antes que él había tenido nada que ver con el mundo del toro en su familia: “Era un ambiente que ni se respiraba en mi casa, pero sí es verdad que la Región de Murcia es muy taurina. Cumplir ese sueño se hacía muy complicado para un joven de La Escucha, porque no había ganaderías, ni escuelas taurinas, cerca. El único referente que tenía, todo un ejemplo, era Pepín Jiménez. Un maestro de la tauromaquia”, afirma.

Y cuenta que el mejor apoyo que recibió fue que no influyeran en su decisión. “Nunca me prohibieron que fuera torero, lo que es un aliciente, sobre todo, en momentos complicados. Respetaron en todo momento mi sueño”. Un sueño que, insiste, sigue “intacto”, porque mantiene la misma ilusión de aquel niño que quería ser torero. “Después de 20 años como matador, y 30 de profesión, sigo ilusionado con este mundo, el mundo que un día escogí. Cuando no estoy toreando, estoy en el campo preparándome, en Albacete, en Salamanca, en Andalucía…”, aunque reconoce que para él la familia es fundamental, a la que procura dedicar el máximo tiempo posible: “Tengo una niña preciosa y una mujer única, que necesitan de mi atención. Procuramos disfrutar en familia y, en verano, aunque es el momento de mayor trabajo y entrenamiento, pero intentamos estar juntos todo lo que podemos”.

Y relataba una anécdota que vivía con la pequeña el día anterior: “Anoche estábamos en la piscina y me preguntaba: ‘Papá, ¿los ‘Litos’ [abuelos], tenían piscina en la casa?’. Y yo le respondía que no, que no tenían porque no podían tenerla. Se quedaba pensativa, como no entendiéndolo. La vida me ha permitido tener una piscina y quiero disfrutarla con ella antes de que crezca”.

De vuelta al mundo del toro reconoce que este verano es muy especial: “Me están ocurriendo cosas muy importantes. Estoy viviendo un momento que es quizás el mejor de mi vida como torero. Tengo compromisos muy importantes, por lo que dedico mucho tiempo a entrenar en el campo. Estoy en Albacete, preparándome para las próximas citas en Bilbao, la Feria de Albacete, Murcia y Lorca. Y, después, me iré a Guadalajara (México). Estoy muy feliz”.

Sutullena es un sueño cumplido. Los lorquinos han conseguido recuperar su plaza y demostrar que hay afición

En la recta final del verano volverá a Lorca, a su plaza de toros, la de Sutullena, que volvía a acoger no sólo espectáculos taurinos, sino también de enganches, conciertos y otros acontecimientos, además de convertirse en un espacio visitable, tras su rehabilitación. “Para mí, recuperar la Plaza de Toros de Lorca es un sueño cumplido. Los lorquinos y todos los estamentos de la ciudad se involucraron en un proyecto que ha permitido poner en valor un espacio cultural, lo que es una gran satisfacción. Es todo un ejemplo que un pueblo se levantara para reconstruir la plaza, y demostrar que hay afición por este arte tan nuestro”.

Además del duro entrenamiento a que se somete también disfruta de ratos de ocio que dedica, entre otros, a la bicicleta. “Me gusta mucho, aunque es verdad que no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera”. Y otra de sus pasiones es comer en buena compañía. “En verano lo que más apetece es una buena cerveza fría, un buen vino… una buena comida. No doy rienda suelta todo lo que quisiera a estos placeres, porque tengo que cuidarme, pero no me supone un gran sacrificio, porque lo hago por algo que es mi pasión”.

Y, curiosamente, lo que nunca falta en su mesa son unos buenos tomates. “Alguno podría pensar que después de sembrar y recoger tantos tomates no me gustarían, pero, todo lo contrario, siempre están muy presentes, porque tienen un gran significado para mí”.

Por último, es tajante, cuando reconoce cuál es su ‘Verano Azul’. “Los de mi niñez, los de mi juventud… porque fueron el preámbulo del esfuerzo por conseguir un sueño. Pero el que estoy viviendo este año también es muy especial porque estaré en plazas y con aficiones que son muy importantes para mí”.