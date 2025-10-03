Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: "Sigue el mismo patrón"

Kiko Rivera está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida después de romper con Irene Rosales. La pareja llevaba más de nueve años casados, pero por distintos motivos han decidido cortar de raíz su relación, según desveló en exclusiva la revista 'Semana' y posteriormente lo confirmó el cantante a través de sus redes sociales.

Parece indicar que ya no hay vuelta atrás a una posible reconciliación. En el comunicado, el artista quiso dejar claro "no voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada", debido a que "me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras".

Aunque ha decidido no acudir a los platos de televisión, una expareja del cantante, Alba Muñoz, entró al programa de 'TardeAR' para explicar cómo es mantener una relación sentimental con el hijo de Isabel Pantoja.

Malas compañías

Al empezar la relación con Kiko, la joven se quedó sin palabras por su manera de ser: "Como amigo es increíble, pero cuando llegamos a Madrid me encuentro a un Kiko que está todo el día jugando a la Play".

Asimismo, reconoce que al principio de estar con Kiko es un tipo "gracioso, que te apoya y te halaga", pero con el transcurso del tiempo "desaparece en cuanto estás con él". Una situación que Alba no quiso tolerar de ninguna de las maneras.

No todo quedó en eso, debido a que la joven reveló que había leído "un montón de conversaciones con chicas" en el móvil de él, en las que ellas querían quedar a solas con él cuando ella se fuera a Sevilla.

Por otro lado, el principal problema que detecta de Kiko es que "se sigue juntando con gente que no es buena compañía".

Sobre la relación que ha tenido durante más de once años con Irene Rosales, la joven destapó que "ha seguido el mismo patrón", ya que "han hecho vida por separado".

Necesita ayuda

"Hay una Irene a la que sí conquista al principio, entiendo que habrá sido generoso con ella al principio, yo no tuve esa suerte. Se ha enamorado de él y ha querido ayudarlo, que era lo que nos pasaba a todas, que queríamos ayudarlo porque veíamos que tenía mal ambiente y siempre iba con la pena de que no tenía a nadie y todas lo apoyábamos", señaló en 'TardeAR'.

Ella supone que la ruptura ha salido a la luz por intereses del hijo de Isabel Pantoja: "Tiene algo por ahí y sabe que va a empezar a salir y le interesa que piensen que ya no está con Irene".