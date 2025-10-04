Toni Moog sale de rehabilitación: "Es más difícil desengancharse del Diazepam que de la cocaína"

La casa del humorista Toni Moog (Barcelona, 1971) está llena de camisetas firmadas por astros del deporte mundial. Sergio Ramos, Messi, Piqué, Ricky Rubio; todos le tratan de "amigo" y le manifiestan su admiración. Pero el mayor tesoro del cómico no está colgado en las paredes ni firmado por famosos, sino escondido en su televisor y protagonizado por gente anónima: "Ven, que te enseño una cosa", propone mientras se le iluminan los ojos.

Pone Youtube en la tele, busca 'Espartanos Toni Moog' y le da al play. Hay varios vídeos con ese mismo título, pero con años diferentes. Es una costumbre que lleva a cabo cada verano: actúa en la playa para miles de personas. En un momento dado, les pide a todos que enciendan la luz del móvil, generando una atmósfera irreal. Entonces Toni grita: "¡Espartanos!". Y los presentes responden con un estremecedor "¡Au, au, au!". Como si estuvieran en las Termópilas. Como en la película '300'. "Este es mi mayor tesoro, la conexión que tengo con una legión de personas anónimas que me quieren como soy. Cada año somos más. La última vez juntamos a 9.000 personas diciendo ¡Au!", recuerda emocionado.

"Soy un adicto, siempre lo seré. Y los adictos, a veces, buscamos tocar fondo para poder pedir ayuda"

Toni Moog se define a sí mismo como un espartano porque se crece en la adversidad. La misma que le tiene ahora mismo "en la ruina y embargado", según sus propias palabras. No levanta cabeza desde 2020. Un cúmulo de circunstancias le ha llevado a tocar fondo. "Soy un adicto, siempre lo seré. Y los adictos, a veces, buscamos tocar fondo para poder pedir ayuda", cuenta en una entrevista en primicia a El Periódico, del mismo grupo editorial que el periódico Mediterráneo, tras salir de un ingreso de seis meses en una clínica de rehabilitación.

"La primera adicción fue al alcohol y la cocaína. Fue la primera vez que me fui a rehabilitar. Y hace 20 años que no consumo"

Este cómico barcelonés lleva 20 años haciendo reír. Al menos profesionalmente. "Yo ya hacía reír en el cole. Era el líder de mi clase por eso, porque imitaba a los compañeros, a los profesores. Siempre tuve ese don", recuerda, rememorando su infancia en el Raval, "pero en el Raval de antes; en el que te atracaban en castellano. En el Raval de la heroína. Que te ponías a jugar a fútbol, te caías y lo mismo no te habías hecho daño... pero te habías clavado una jeringuilla", recuerda entre risas.

Lo de cobrar por hacer reír vino más tarde y fue casi casual. Él lo llama serendipia, que es una palabra que lleva escrita en el brazo, entre las decenas de tatuajes que luce: "Yo trabajaba de DJ en la Sala Bikini. Me ganaba muy bien la vida así y tenía novia. Pero un día me rompí la rodilla. Entonces me echaron del curro, me dejó la novia y me vi solo en una mudanza. Una ansiedad terrible, yo creía que de aquella no salía, que se acababa el mundo".

"Para no tener ataques de pánico, me recetaron Diazepam. Y a eso me enganché. A las benzodiazepinas"

No sólo salió, sino que lo que vino fue su trampolín: "Empecé a trabajar de técnico de sonido en una sala de jazz en la que, una vez por semana, hacían monólogos. Venían nombres potentes como Ángel Martín o Iñaki Urrutia. Un día pregunté si me dejaban el micro a mí. Me lo dejaron, improvisé un monólogo y la gente se descojonó. Aquel día actuaba Dani Mateo. Cuando yo acabé, él le dijo al público: "Estaremos todos de acuerdo en que hoy ha nacido una estrella" Y así empezó todo, por un despido del trabajo".

Arrancó ahí una trayectoria como monologuista que le llevó a rodar por toda España, a llenar teatros, a ser uno de los rostros más conocidos del stand-up nacional y a actuar durante 10 años de forma ininterrumpida en el Teatro Capitol de Barcelona: "Ni Rubianes, ni 'La extraña pareja' duraron tanto", recuerda. Lo que pasa es que él, a priori, no estaba preparado para aquella vida. Y con la fama llegaron las adicciones.

Toni Moog, durante la entrevista, con carteles del Club Capitol, donde actuó durante años. / Jordi Otix

Las adicciones

"La primera adicción fue al alcohol y la cocaína. Fue la primera vez que me fui a rehabilitar. Estábamos rodando el programa 'Homo Zapping' y llegué un día tarde a la grabación. Llegué tarde y colocado. Muy colocado, no te voy a engañar. Todo el mundo me estaba esperando. Y me pilló por banda José Corbacho, el director, y me dijo: "Toni, tienes un porvenir brillante. Pero si no te sabes gestionar las fiestas, vas a acabar muy mal". Ahí vi que tenía que quitarme de aquello. Y hace 20 años que no consumo".

Pero la cocaína y el alcohol no son las únicas sustancias a las que engancharse: "Y yo soy adicto. Las personas que tenemos conductas adictivas nos enganchamos a cualquier cosa. Necesitamos la adicción para procurarnos adrenalina y dopamina. Yo, además, soy agorafóbico diagnosticado. Así que para no tener ataques de pánico, me recetaron Diazepam. Y a eso me enganché. A las benzodiazepinas. Es más difícil dejar el Diazepam que dejar la cocaína. Es una droga legal, te la dan en la farmacia, pero hay un montón de gente enganchada", asegura.

"La gente no lo sabe, pero hay mercado negro de esto. Hay camellos de Diazepam. Hay una demanda brutal"

"Para controlar mi agorafobia yo debí tomarme 15 o 20 miligramos al día. Pero me he acabado tomando 120 miligramos diariamente, que es una barbaridad. Cuando lo cuento, la gente me dice que en esas cantidades tendría que estar muerto". A eso hay que sumarle las bebidas energéticas: "Me bebía 10 o 12 Red Bull todos los días y 5 o 6 ibuprofenos. Y entré en una adicción brutal".

Toni Moog, junto a su perro, durante la entrevista. / Jordi Otix

Sin trabajo y arruinado

Pero a Toni no le preocupaba: "Porque yo me ganaba la vida muy bien y la disfrutaba. He sido un carpe diem. Si tenía saldo en la cartilla, me lo gastaba. Me iba de viaje a Maldivas o a Minnesota a ver el All Star de la NBA", recuerda.

El problema vino en 2020: "Con la pandemia dejé de trabajar. Y ahí se acabó todo. Si no hay trabajo, no hay paro, ni ayudas, ni nada de nada. Pero... ¿sabes quién sí que trabajaba en 2020? Los de Hacienda. Me metieron un palo de 300.000 euros. Lo perdí todo. Hasta la casa en la que vivo, que me la embargaron y la tengo que ir negociando periódicamente con el banco para ver si en el futuro puedo comprarla otra vez".

"Me enganché al póker. Ahí acabé de arruinarme del todo"

De repente, Toni se vio arruinado y en el peor pico de su adicción. "Yo tomaba unas cantidades brutales de benzos. Y si se me acababan, recurría al mercado negro. Que la gente no lo sabe, pero hay mercado negro de eso. Hay camellos de Diazepam. Y créeme: lo venden al mismo precio que la farlopa, porque hay una demanda brutal".

Por si fuera poco, se enganchó al juego: "Porque el adicto siempre necesita más para procurarse esa dopamina y esa adrenalina. Llega un momento que ya tienes una tolerancia, no te sirve con las sustancias. Y me enganché al póker. Adicciones sin sustancias. Ahí acabé de arruinarme del todo. Era consciente de mi autodestrucción, pero seguía adelante", confiesa.

Toni Moog, en su casa, durante la entrevista. / Jordi Otix

En enero tocó fondo

Fue en enero de este año cuando tocó fondo: "Ahí decidí ingresar en una clínica. Lo expliqué primero en mis redes, que es lo difícil. Porque hay gente que aparece un buen día diciendo 'oye, que me he desenganchado'. Pero nadie sabía que estaba en terapia. No lo decía por si no lo conseguía, para que nadie se lo pueda reciminar. Yo no. Yo lo hice así para establecer un compromiso con mi público, con mis seguidores. Que me iba a recuperar".

En el primer centro en el que ingresó, le quitaron de golpe el Diazepam: "Casi me matan. Sufrí el mayor ataque de pánico de la historia. Quise suicidarme"

Toni ingresó el 3 de febrero en una Unidad de Patología Dual. "Y ahí casi me matan. Porque en 21 días me bajaron de 120 miligrams de benzos que yo tomaba, a cero miligramos. Y eso es una mala praxis clarísima. Hay dos sustancias en este mundo que no te puedes quitar de golpe: el alcohol y las benzos. Puedes hacerlo con la cocaína, con la heroína... pero con las benzos no. Tiene que ser progresivo. Pero en ese centro primaban lo de que el paciente salga limpio en un mes. Y me lo quitaron todo".

"El psiquiatra del segundo encierro se echaba las manos a la cabeza cuando le conté cómo me habían quitado el Diazepam de forma tan bestia"

Ese patrón hizo que sufriese "el mayor ataque de pánico de la historia". "Un ataque de pánico tiene una intensidad y una duración determinada, ¿no? Pues el mío era de la máxima intensidad y 24/7 durante 5 días. Pensé en quitarme la vida. En suicidarme. Les dije que prefería irme a casa y estar enganchado a las benzos que vivir en un estado permanente de pánico. Para que lo entiendas: imagínate que te dan pánico las arañas. Pues es como si te encerrasen las 24 horas en una habitación con arañas. Eso no hay cuerpo que lo resista".

Toni salió de allí "habiendo constatado que las cifras de rehabilitación, del 40%, de las que presumen en esos centros no son reales. Yo hice mis cálculos y me sale un 5%". Tras esos 21 días críticos, pasó a otro centro, en Viladrau. "El psiquiatra se echaba las manos a la cabeza cuando le conté cómo me habían quitado el Diazepam de forma tan bestia".

Espartanos

En ese centro de Viladrau ha pasado los últimos meses "llevando a cabo una terapia conductual". "Yo soy consciente de que voy a ser un adicto toda mi vida, pero allí he aprendido a tener nuevos hábitos y conductas. Me levantaba a las 8, desayunaba, limpiaba y ordenaba durante dos horas, iba a clases. Es lo que estoy manteniendo ahora que he salido, además de haber borrado y bloqueado los teléfonos de las personas que no me benefician".

Tras salir de la clínica, ha adoptado nuevos hábitos: "Me levanto pronto y he borrado los teléfonos de las personas que no me benefician"

Ahora que está fuera, Toni Moog se sigue levantando temprano y saca a pasear a Ira y Fuego, que no son dos sentimientos que tenga dentro, sino el nombre de sus dos pastores alemanes. Los que le han esperado en casa, cuidados por el hermano de Toni, mientras él ha estado ingresado. "El apoyo de mi familia ha sido fundamental", reconoce.

Durante todo este tiempo de ingreso, Toni ha recibido multitud de apoyo de compañeros de profesión en forma de vídeos, tal y como se puede apreciar en sus redes sociales. Ahora vuelve a estar fuera y con ganas. Ha preparado un nuevo espectáculo.